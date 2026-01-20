《戀與深空》二週年慶典活動盛大啟動，「心」房特別快閃、咖啡廳聯名等活動等待體驗

圖：主辦單位提供。

【記者張嘉誠／綜合報導】

超現實3D沉浸戀愛互動手遊《戀與深空》正式開啟二週年特別慶典。為感謝獵人長久以來的喜愛與支持，不僅在遊戲【家園】玩法中可以與心儀的他共賞絢爛煙火，官方在本次週年慶典中，也籌備了多檔線下活動。已於台北微風南山舉辦的「心」房特別快閃、《戀與深空》× MyAnime Café 聯動主題咖啡廳活動、於台灣及香港推出的拍貼機活動外，更有首檔手搖飲聯動即將開啟。特邀深空獵人共襄盛舉，一同慶祝。

「心」房特別快閃 現場火熱，打卡活動正在進行中！

活動期間：2026年1月16日～2026年1月25日，開放時間依照百貨營業時間。

活動地點：台北微風南山1樓北側戶外場地

心房裡的人新房見，《戀與深空》「心」房特別快閃於1月16日正式開幕，在本次活動中不僅有溫馨沉浸的家園造景區，還有男主專屬區供獵人拍照尋找點滴回憶，創造又一個甜蜜瞬間。這一次五隻可愛萌趣的貓貓氣模也將一同展出，等待各位獵人的到來。

更多活動資訊請持續追蹤《戀與深空》官方粉絲專頁！

《戀與深空》× MyAnime Café 聯動主題咖啡廳甜蜜來襲

《戀與深空》與 MyAnime Café 聯動主題咖啡廳1月16日於台北、高雄正式開啟。現場不僅有美味餐點與專屬特典等待獵人品嘗帶回家，這次也將開啟新一輪周邊預購活動，蜜戀時光來到，與「他」來一場心動約會。

活動期間：2026年1月16日～2026年3月5日

活動地點：

MyAnime Café 三創店：臺北市中正區市民大道三段2號7樓

MyAnime Café 夢時代店：高雄市前鎮區中華五路789號B1

