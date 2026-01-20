《戀與深空》1/16浪漫開幕 「心」房特別快閃、咖啡廳邀您心動

記者 何明弘/臺北報導

《戀與深空》× MyAnime Café 聯動主題咖啡廳正式登場

當手遊遇上咖啡餐廳的一刻，超現實3D沉浸戀愛互動手遊《戀與深空》正式開啟二週年特別慶典。為感謝獵人長久以來的喜愛與支持，不僅在遊戲【家園】玩法中可以與心儀的他共賞絢爛煙火，官方在本次週年慶典中，也籌備了多檔線下活動。已於台北微風南山舉辦的「心」房特別快閃、《戀與深空》× MyAnime Café 聯動主題咖啡廳活動、於台灣及香港推出的拍貼機活動外，更有首檔手搖飲聯動即將開啟。特邀深空獵人共襄盛舉，一同慶祝。

「心」房特別快閃 現場火熱，打卡活動正在進行中！

• 活動期間：2026年1月16日～2026年1月25日

• 主題造景開放時間：

週日 ~ 週三｜11:00 AM ~ 09:30 PM

週四 ~ 週六｜11:00 AM ~ 10:00 PM

*開放時間依照百貨營業時間。

• 活動地點：台北微風南山1樓北側戶外場地

心房裡的人新房見，《戀與深空》「心」房特別快閃於1月16日正式開幕，在本次活動中不僅有溫馨沉浸的家園造景區，還有男主專屬區供獵人拍照尋找點滴回憶，創造又一個甜蜜瞬間。這一次五隻可愛萌趣的貓貓氣模也將一同展出，等待各位獵人的到來。

「心」居落成打卡活動同步進行中！

▎ 𝗦𝗧𝗘𝗣 𝟭：於《戀與深空》主題造景區進行拍照（須拍到本次主題造景）。

▎ 𝗦𝗧𝗘𝗣 𝟮：於活動期間上傳個人公開社群平臺，貼文中附上「獵人編號」、以及活動指定2個hashtag「 #戀與深空 #心居落成」進行本活動；

▎ 𝗦𝗧𝗘𝗣 𝟯：發布完成後，完整填寫活動參與表單：https://forms.gle/Cu5DzWVZBn5zYvHX8

▎ 𝗦𝗧𝗘𝗣 𝟰：完成上述步驟後即可參與抽獎，有機會獲得【隨機男主透扇*1+隨機男主綬帶*1】一組喔！

《戀與深空》與 MyAnime Café 聯動主題咖啡廳1月16日於台北、高雄正式開啟。

現場不僅有美味餐點與專屬特典等待獵人品嘗帶回家，這次也將開啟新一輪周邊預購活動，蜜戀時光來到，與「他」來一場心動約會。

享受與動漫人物最佳拍照景點。

• 活動期間：2026年1月16日～2026年3月5日

• 活動地點：

MyAnime Café 三創店：臺北市中正區市民大道三段2號7樓

MyAnime Café 夢時代店：高雄市前鎮區中華五路789號B1

*詳細用餐時段依照餐廳規定。

從甜點及飲料給您新味蕾饗宴。

《戀與深空》 X TEA TOP 第一味聯動即將開啟！

一口心動的甜蜜，一口愛戀的滋味，輕甜時光隨茶香在空氣中悄悄蔓延。《戀與深空》 X TEA TOP第一味 春漾輕甜時光聯動即將開啟！

• 活動期間：2026/1/27(二)~2026/3/8(日)

• 本次活動限台灣門市，除「桃園藝文店」外，其餘門市皆有參與，實際營業時間依各門市公告為準。

TEA TOP X戀與深空，「春漾輕甜時光」限定登場。

活動聯名飲品套餐

戀與深空聯名飲品套餐(飲品＋杯墊＋杯套)，共五款套餐，每套NT$115元，每位獵人單筆消費限購買5套。

• 沈星回：桂荔金萱玉凍飲品＆沈星回‧杯墊＆沈星回‧杯套

• 黎深：玫瑰金萱奶茶飲品＆黎深‧杯墊＆黎深‧杯套

• 祁煜：玫瑰鮮奶茶飲品＆祁煜‧杯墊＆祁煜‧杯套

• 秦徹：桂荔梅綠翠凍飲品＆秦徹‧杯墊＆秦徹‧杯套

• 夏以晝：玫瑰金萱飲品＆夏以晝‧杯墊＆夏以晝‧杯套

獵人專屬折扣：出示遊戲UID畫面，每1個飲品套餐折價5元。(購買2個套餐則折10元，依此類推，單筆消費限購5套。)

*本次僅環保杯折扣可與獵人專屬折扣一起使用，不可與其他優惠重複使用。

*本次【獵人專屬折扣】，單筆消費只能使用一組UID。

