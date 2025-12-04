戎祥病逝12年！遺孀賴芊合再披婚紗 與男星貼身熱舞崩潰：傻第2次？

〔記者李紹綾／台北報導〕戎祥病逝12年，遺孀賴芊合近年在民視八點檔有出色表現，近來於《好運來》難得換上白色禮服，和資深演員翁家明上演貼身熱舞，但卻和她事前所想的完全不一樣。

賴芊合笑稱這是自己第一次在八點檔穿禮服，本以為一穿上就代表「又要10頁台詞、大哭加巴掌」的激烈戲碼要來了，沒想到這次完全沒有那些，真正讓她感到崩潰的其實是禮服本身。

賴芊合透露，禮服緊到不能再緊，不但行動受限，連走路、上廁所都困難重重，讓她乾脆不喝水，免得麻煩。雖然戲份不複雜，卻讓她留下非常深刻的體驗。

賴芊合也以角色「陳曉慧」語氣自問自嘲：「曉慧啊曉慧，妳是要再傻第二次嗎？」既然都穿上禮服了，她乾脆「跟一下風」，重現韓星華莎在青龍獎的名場面，還特地感謝翁家明合作陪她熱舞，完成華莎、朴正民共舞《Good Goodbye》的浪漫橋段，讓粉絲直呼畫面太養眼。

