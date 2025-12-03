戎祥離世13年…愛妻賴芊合穿禮服緊黏大咖男星！苦喊要再傻第二次嗎

記者鄭尹翔／台北報導

戎祥遺孀賴芊合近年回歸戲劇圈。（圖／翻攝自賴芊合IG)

戎祥遺孀、藝人賴芊合近年積極投入戲劇圈，近日她在社群曬出穿白色禮服拍戲的畫面，並和資深演員翁家明上演熱舞貼身橋段，引發粉絲熱烈討論。她也笑說，這是自己第一次在八點檔穿禮服，原本以為會接到「十頁紙」的大量台詞，沒想到真正讓她頭痛的竟是禮服本身。

賴芊合穿禮服熱舞翁家明。（圖／翻攝自賴芊合IG)

賴芊合在貼文中幽默表示，每次看到他人穿禮服演八點檔，就會直覺有激烈戲碼，例如大哭、巴掌、對罵，但她這次幸運沒有遇到這些橋段。不過，禮服「緊緊貼身」讓她寸步難行，甚至連上廁所都變得困難，她苦笑說：「所以所幸就不喝水。」

她也透露劇中角色「曉慧」即將迎來新的劇情發展，語帶無奈：「曉慧啊曉慧妳是要再傻第二次嗎！」但既然禮服都穿了，只能「跟一下風」。她也不忘感謝翁家明的配合，兩人的熱舞畫面讓粉絲直呼「太養眼」。賴芊合的八點檔新角色持續引發關注，粉絲也期待她之後更多戲份與驚喜。

