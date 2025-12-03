戎祥驟逝12年！遺孀賴芊合披白紗「牽手他」全被拍

娛樂中心／李汶臻報導

男星戎祥2013年因心肌梗塞驟逝，這12年間，遺孀賴芊合陸續接拍多部民視8點檔作品，在《風水世家》、《黃金歲月》、《春花望露》的精采表現，都讓她廣獲好評。不時透過社群曬出穿搭美照，總能聚集大批粉絲圍觀的她，今（3日）曬出一張自己披上白紗與男星牽手共舞的影片，貼文中還忍不住喊出：「要在傻第二次嗎！」。至於「男主角」的真面目也引發眾多網友，貼文曝光後隨即吸引眾人湧入朝聖。

民視八點檔《好運來》接近尾聲，但劇情依舊爆點連發，不少演員也透過個人社群有感而發或是分享片場趣事。在劇中飾演「曉慧」一角的賴芊合，今日在社群發文紀念自己首度在八點檔穿上白紗禮服。她表示，不同於其他演員穿上禮服後，常拿到至少10頁紙起跳的戲份，相比之下自己這場的台詞簡單，但她還是忍不住抱怨「穿起禮服真的很不容易」。

廣告 廣告





戎祥

女星賴芊合八點檔中首批白紗，真實心聲流出。（圖／翻攝自IG@賴芊合）





賴芊合透露，禮服需要緊緊的才能穿得住，導致她走路、上廁所都有些困難，最後乾脆就選擇不喝水。既然難得穿上禮服，她也俏皮跟風與劇中飾演大惡人「海生」的翁家明，在片場上演一段牽手共舞橋段。





戎祥

賴芊合與翁家明片場互動曝光。（圖／翻攝自IG@賴芊合）





畫面可見，她身上的白紗採用露肩剪裁，裙擺自然垂墜，整體風格典雅輕盈。她將頭髮俐落往後梳，髮型簡潔但更突顯臉部輪廓線條。而她與翁家明手牽手轉圈以及一系列可愛的互動全被鏡頭捕捉，畫面曝光後吸引同劇演員米可白、白家綺、楊皓崴等人趕來留言大讚：「太可愛了」、「好美」、「好幸福」。

原文出處：戎祥心肌梗塞驟逝12年！遺孀賴芊合「披白紗牽手大咖男星」畫面流出

更多民視新聞報導

日相重申「台灣1事」中共抓狂了？財經網美曝真相

「第一夫人」3優勢完勝？陳佩琪「鬼扯賴清德」掀議

林倪安爆有染高志綱！首發文「這4字」洩真實心境

