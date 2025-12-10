戎祥驟逝12年！遺孀賴芊合「披白紗」曝心境

娛樂中心／李汶臻報導

男星戎祥2013年因心肌梗塞驟逝，得年43歲。他的遺孀賴芊合日前突在社群曬出身披白紗，手牽大咖男星共舞的片段。畫面一經曝光，吸引眾多粉絲湧入圍觀，更有不少人好奇賴芊合的現況。她日前再度加碼多張白紗美照，並鬆口談及對於感情的真實心境。

近來，在民視八點檔《好運來》中飾演「曉慧」一角的賴芊合，在個人社群發文分享與男星翁家明的逗趣片場互動畫面。日前又曬出多視角白紗美照，只見她披著輕柔頭紗坐在大片鏡子前，時而含笑、時而俏皮掀紗，舉手投足都散發迷人光采。她白紗前襟的一字領劇烈變形，大片白皙肌膚全洩，引發粉絲暴動。

對於外界關注的感情現況以及真實心境，賴芊合在貼文中有感而發指出「每個女人都有這樣的衝動浪漫」，而她的工作正好滿足她一生所需。此外，喪夫多年的她對於感情似乎有不同的見解，她認為：「一個人的婚紗是對自己的浪漫告白，無需他人陪伴也能綻放最美的光彩」。

據了解，賴芊合是已故藝人戎祥的遺孀，她23歲就嫁給戎祥，夫妻生活幸福，豈料12年前戎祥突然驟逝。賴芊合2016年傳出新戀情，並大方認愛與以色列籍男友穩定交往，但這段感情最後遺憾以分手告終。

