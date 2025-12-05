成交不用靠運氣！永慶AI售屋模式「資訊透明、流程高效、曝光優質」三重優化助攻成交

永慶房屋率先將AI導入服務全流程，達成「資訊透明化、流程高效化、曝光優質化」三重優化。圖/永慶房屋提供





就像有越來越多的運動員結合AI與運動科學，提升訓練的成效，甚至用來情蒐與制定比賽戰略，房地產買賣也能做到！房仲第一品牌「永慶房屋」率先將AI導入服務全流程，透過「資訊透明化、流程高效化、曝光優質化」的三重優化效果，讓售屋軌跡更清晰：一是提高屋主對交易進程的掌握度，二是提高每次房屋的曝光成效，最後是透過AI匹配最可能的買方，加速成交。

永慶房屋AI售屋模式，讓資訊更即時透明、售屋流程更有效率、曝光更有效果。圖/永慶房屋提供

1、資訊透明化：讓客戶能掌握真實行情

為了提高屋主對資訊的掌握度，更快啟動售屋，永慶房屋提供的「誠實售屋計劃書」包含了完整的實價登錄行情，清楚標示房子地址附近的同類型住宅（例如大樓/華廈）的成交資訊，也會標示售價是否含有車位或為特殊交易等內容。

永慶房屋業管部協理陳賜傑說明：除了政府資料外，經由永慶房屋成交的物件一旦完成交屋，也會立即公開，速度比內政部實價登錄還要快1-2個月，搭配AI強化的資料蒐集與比對機制，能更即時處理大量資訊，讓屋主更快速掌握最新行情、判斷合理價格，「給屋主的行情誠實透明且完整，無法篩選偏低的行情來誘導屋主賣便宜。」

「誠實售屋計劃書」還有永慶房屋服務團隊量身制定的銷售策略，包含行銷管道、分析房屋或社區銷售特色等，加上永慶團隊合作的作業模式、永慶房屋雙北店數最多的優勢，讓交給永慶的房子，更快、更精準地被對的買方看見。

2、流程高效化：運用AI加速銷售進度

永慶房屋還有完整的線上行銷資源，能幫屋主把房子更有效率地曝光、吸引買家，提高買方預約看屋的機會，例如永慶房屋的「AI煥裝」共整合了8種裝潢風格，讓房屋經過AI模擬後，能突破既有屋況的限制，帶領買方看見房屋的更多可能性，有製作「AI煥裝」的物件，平均帶看量是未製作「AI煥裝」物件的3倍！

永慶AI行銷的亮點，還有最新推出的「AI清空」，運用AI運算與生成式圖像技術，不用騰空房屋內部家具，也能還原淨空後屋況！對屋主來說能省下整理雜物的時間，更快進入銷售曝光，對買方而言，則能更清楚看見格局與房屋原始條件。

永慶房屋「AI煥裝」運用生成式AI，幫助消費者掌握房屋未來裝潢模樣。圖擷自/永慶房仲網

永慶房屋「AI清空」不用騰空屋內雜物，也能還原淨空後屋況，加速銷售曝光。圖擷自/永慶房仲網

3、曝光優質化：房屋呈現更吸睛、找到對的買方更容易

推出後獲得客戶正面迴響的「AI導覽」，透過AI自動生成約1分鐘影音，帶買方快速「看懂」房屋的價值與潛力，這是因應短影音流行後，更符合使用者收視習慣的策略，運用實拍屋況照片加上語音介紹、文字輔助，加深買方對物件記憶，縮短從「看見」到「看屋」的時間差，提高成交效率。

當房屋進入銷售階段後，還能啟動「i特助」永慶專屬AI服務，只要有LINE就能操作，可以隨時追蹤房屋被瀏覽量、區域物件上市情形、最新實價登錄等資料，由AI蒐集、彙整讓資訊傳遞沒有時差。業務團隊也能透過「i特助」匹配最可能成交的買方，減少無效帶看，讓每一位帶看的買家更具成交潛力，而且能即時回報銷售進度，例如一周內共帶看多少組買方、買方的回饋與出價紀錄等，讓資訊更透明流通，協助屋主以最適合的價格、更快的速度成交。

