成交不用靠運氣！永慶AI售屋模式「資訊透明、流程高效、曝光優質」三重優化助攻成交
就像有越來越多的運動員結合AI與運動科學，提升訓練的成效，甚至用來情蒐與制定比賽戰略，房地產買賣也能做到！房仲第一品牌「永慶房屋」率先將AI導入服務全流程，透過「資訊透明化、流程高效化、曝光優質化」的三重優化效果，讓售屋軌跡更清晰：一是提高屋主對交易進程的掌握度，二是提高每次房屋的曝光成效，最後是透過AI匹配最可能的買方，加速成交。
1、資訊透明化：讓客戶能掌握真實行情
為了提高屋主對資訊的掌握度，更快啟動售屋，永慶房屋提供的「誠實售屋計劃書」包含了完整的實價登錄行情，清楚標示房子地址附近的同類型住宅（例如大樓/華廈）的成交資訊，也會標示售價是否含有車位或為特殊交易等內容。
永慶房屋業管部協理陳賜傑說明：除了政府資料外，經由永慶房屋成交的物件一旦完成交屋，也會立即公開，速度比內政部實價登錄還要快1-2個月，搭配AI強化的資料蒐集與比對機制，能更即時處理大量資訊，讓屋主更快速掌握最新行情、判斷合理價格，「給屋主的行情誠實透明且完整，無法篩選偏低的行情來誘導屋主賣便宜。」
「誠實售屋計劃書」還有永慶房屋服務團隊量身制定的銷售策略，包含行銷管道、分析房屋或社區銷售特色等，加上永慶團隊合作的作業模式、永慶房屋雙北店數最多的優勢，讓交給永慶的房子，更快、更精準地被對的買方看見。
2、流程高效化：運用AI加速銷售進度
永慶房屋還有完整的線上行銷資源，能幫屋主把房子更有效率地曝光、吸引買家，提高買方預約看屋的機會，例如永慶房屋的「AI煥裝」共整合了8種裝潢風格，讓房屋經過AI模擬後，能突破既有屋況的限制，帶領買方看見房屋的更多可能性，有製作「AI煥裝」的物件，平均帶看量是未製作「AI煥裝」物件的3倍！
永慶AI行銷的亮點，還有最新推出的「AI清空」，運用AI運算與生成式圖像技術，不用騰空房屋內部家具，也能還原淨空後屋況！對屋主來說能省下整理雜物的時間，更快進入銷售曝光，對買方而言，則能更清楚看見格局與房屋原始條件。
3、曝光優質化：房屋呈現更吸睛、找到對的買方更容易
推出後獲得客戶正面迴響的「AI導覽」，透過AI自動生成約1分鐘影音，帶買方快速「看懂」房屋的價值與潛力，這是因應短影音流行後，更符合使用者收視習慣的策略，運用實拍屋況照片加上語音介紹、文字輔助，加深買方對物件記憶，縮短從「看見」到「看屋」的時間差，提高成交效率。
當房屋進入銷售階段後，還能啟動「i特助」永慶專屬AI服務，只要有LINE就能操作，可以隨時追蹤房屋被瀏覽量、區域物件上市情形、最新實價登錄等資料，由AI蒐集、彙整讓資訊傳遞沒有時差。業務團隊也能透過「i特助」匹配最可能成交的買方，減少無效帶看，讓每一位帶看的買家更具成交潛力，而且能即時回報銷售進度，例如一周內共帶看多少組買方、買方的回饋與出價紀錄等，讓資訊更透明流通，協助屋主以最適合的價格、更快的速度成交。
更多新聞推薦
其他人也在看
永慶房屋打造透明高效AI售屋 讓買方看一眼就想賞屋
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 AI讓各行各業做事更快、更準。誰能讓AI放大既有優勢，就能掌握市場機會。永慶房屋率先將AI導入服務全流程，將30多年產業經驗與市場判斷數據化，轉換為可量化的市場指引與行動建議。升級後的「誠實售屋計劃書」，結合AI市場分析與周邊成交資料蒐集，提供屋主更即時、一目了然的資訊；銷售期間再搭配AI行銷工具，讓每次曝光更具策略...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
永慶房屋：2025Q3科學園區房價再下修！ 台南園區季跌4.7％最深
永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，科學園區雖具長期就業需求優勢，但部分區域建設...信傳媒 ・ 21 小時前 ・ 1
Q3園區房價指數全降溫！「這地區」修正最明顯 季跌4.7%居冠
2025年第3季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐，在銀行緊縮房貸與信用管制持續影響下，科學園區房市買氣疲弱，整體指數再度走跌。其中，台南園區季跌4.7%最多，新竹園區下跌2.9%居次；台中和高雄園區跌幅收斂，分別小幅下修0.8%和0.6%；另外，與去年同期相比，各園區房價均下滑，年跌幅落在7%至9%之間，反映市場熱度放緩後，價格回到理性調整階段。太報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
女駕駛貪快闖紅燈 撞倒女騎士釀1傷
【記者張沛森／桃園報導】桃園區大興西路路段日前發生一名女駕駛疑因一時貪快闖紅燈，撞倒由待轉區直行的女騎士，導致女騎士身體多處擦傷送醫，警方除依法開單告發外，也呼籲汽機車駕駛人行經路口，應遵循號誌指示並減速禮讓，以共同維護交通安全。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
科學園區房價「全線轉跌」 南科最慘跌幅曝！電子新貴也縮手
過去幾年，伴隨護國神山設廠與科技產業擴張，科學園區周邊房市曾是全臺房價領漲的「火車頭」。然而，在市場經歷一年多的盤整後，最新數據顯示，科學園區中古屋房價已全面進入下修階段，熱度明顯放緩。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
賴瑞隆兒子…霸凌增至3人！議員PO圖：他只是8歲小孩 全網灌爆一面倒
是出來救火還是澆油？立委賴瑞隆有意角逐高雄市長大位，近日卻爆出兒子在學校徒手毆打同學，還將被害者堵在廁所12分鐘，恐嚇「出來就打死你、甩你耳光！」，受害人數增至3人。如今再傳出兒子疑似為了增加「好感度」，當著同學的面脫褲子多達4次。對此，議員簡煥宗逆風護航，PO出一張足球照並寫下：「他只是8歲小孩，只因為他的爸爸要選高雄市長，就演變成一起政治事件」。離經叛道的說辭，網友一面倒灌爆留言區。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 68
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 238
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 167
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 143
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 23 小時前 ・ 66
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 495