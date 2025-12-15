成人也要打疫苗！專家籲帶狀疱疹、RSV納公費接種

台灣健康聯盟今（15）日舉辦「成人疫苗接種計畫白皮書」發布記者會，呼籲政府將帶狀疱疹、呼吸道融合病毒（RSV）疫苗納入公費接種。游騰傑攝



台灣今年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占比突破兩成，高齡相關疾病與醫療負擔日益浮現。專家指出，隨人口老化而逐年上升的帶狀疱疹，已成為不可忽視的結構性健康風險。台灣健康聯盟今（12／15）日發布「成人疫苗接種計畫白皮書」，呼籲政府將帶狀疱疹、呼吸道融合病毒（RSV）疫苗納入公費接種。

根據國發會統計，台灣於今（2025）年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占比將突破20%，每五位國民中就有一位是長者。為因應台灣超高齡化的挑戰，台灣健康聯盟於今日舉辦「成人疫苗接種計畫白皮書」發布記者會。

廣告 廣告

根據台灣健保資料分析，台灣帶狀疱疹發生率有逐年上升的趨勢，從2011年的7.89人每千人年，到2020年達到9.57人。疾管署資料也顯示，台灣人終生得到帶狀疱疹的風險約為三分之一 。帶狀疱疹的發生率明顯隨年齡增加，80歲以上族群的年發生率高達每千人16.97例，且60歲以上患者占住院比例近六成，平均住院日數超過9天。根據統計，自2000年到2004年間，帶狀疱疹相關醫療支出增加了 22% ，且患者年齡越大，醫療支出越高 。

除年齡外，患有慢性病、自體免疫疾病，以及癌症、器官移植等免疫低下族群，亦為發生帶狀疱疹的高風險族群。研究指出，糖尿病、慢性腎臟病、心血管疾病、氣喘、慢性阻塞性肺病等慢性疾病皆會增加帶狀疱疹的風險，其中糖尿病患者罹患帶狀疱疹的風險增加52%，併發後神經痛的風險亦提升35%。高齡與慢性病交錯的風險結構，使台灣在面對帶狀疱疹相關照護需求時，將承受更大的長期醫療與社會負擔壓力。

因此根據「成人疫苗接種計畫白皮書」資料顯示，相較於具明顯季節性的流感，帶狀疱疹的威脅是一種更為明確，且會隨人口老化而持續加劇的「結構性健康負擔」。其不僅發生率與住院率偏高，後續可能引發的疱疹後神經痛（PHN）更會長期影響患者生活品質，不過白皮書也強調，這類風險其實可透過有效預防加以管理。因此，與會專家在記者會中一致呼籲，應將帶狀疱疹疫苗（RZV）納入公費疫苗接種政策，提前因應高齡化社會所帶來的健康挑戰。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴指出，在這次的研究與訪談過程中，我們獲得三個具有共識的核心觀點。首先成人疫苗是高齡社會最具成本效益的公共投資。其次疫苗政策需要從過去兒童為主的架構，全面轉向「全生命週期免疫」。最後，台灣成人疫苗推動最大的障礙不是拒打，而是「資訊落差」，民眾普遍不知道該在什麼年齡、補打哪些疫苗，不知道補助是否可用，也不知道何處可查詢可靠資訊。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，自己長期投入兒童預防接種計畫，努力讓台灣跟上國際公衛指引。如今我們在兒童疫苗接種上成果亮眼，大幅減少感染性疾病對孩童的威脅。隨著全球高齡化趨勢的到來，國際疫苗接種策略已經從「兒童保護」轉向「全年齡守護」。當前台灣以兒童為核心的預防策略，必須進一步對應全年齡的健康風險。他建議，成人疫苗除了流感，也應納入帶狀疱疹及呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，以促進高齡長者健康，並間接預防慢性疾病。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙說，超高齡的台灣，應有不同的疫苗政策思路，完整考量整體健康及社會成本，降低不健康餘命，建議政府的疫苗政策，應該更加全面，讓成人疫苗政策納入健檢體系，讓疫苗直接在社區落地執行，更有效的保護脆弱族群，一起來降低國人的不健康餘命。

更多太報報導

行銷系學生開趴想向樓下炸雞店「0成本抽成」 女被拒嗆：沒打狂犬疫苗

限時2個月！公費新冠疫苗擴大對象「滿6個月未接種民眾」

上週流感增15死！ 疾管署估本週恐升溫 將增購15萬劑公費流感疫苗