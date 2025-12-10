成人健檢下修至30歲！ 把握黃金期、遠離三高風險

民眾主動前往醫院健檢。（圖／TVBS）

隨著健康意識提升，越來越多民眾主動前往醫院進行健康檢查，透過早期、精準的檢測及早掌握自身健康狀況。長庚診所主任林志明表示，身體質量指數（BMI）正常，代表個人沒有過胖或過瘦，但若想對特定疾病有更明確的篩檢與診斷，仍建議接受精密的檢驗與檢查。

免費成人健檢年齡下修至30歲。（圖／TVBS）

醫師指出，臨床觀察發現，三十至三十九歲族群雖然慢性病比例相對較低，但潛在健康風險已逐漸浮現，包括肥胖、血脂異常與脂肪肝等，都是此年齡層常見的早期警訊。林志明指出，這個年齡層雖然慢性病不多，但透過健檢可發現一些肥胖問題，BMI偏高時常伴隨血脂升高，甚至出現明顯脂肪肝。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁補充，三十多歲的年輕人多數尚未出現明顯症狀，因此容易忽略初期的肝功能異常、脂肪肝或血脂異常，而這些都是未來心血管疾病及糖尿病的前兆。

根據2019至2023年的國民營養健康調查，三十至三十九歲族群的三高盛行率分別為高血壓9.7%、高血糖2.5%、高血脂18.7%。為促進早期發現與預防，國健署今年起將免費成人健檢年齡下修至三十歲，截至七月，全台已有二十一萬人受惠。然而，三十至三十九歲族群的健檢參與率仍是所有年齡層中最低，不到一半曾主動檢查。政府希望透過擴大公費健檢對象，提高民眾參與意願，目標將篩檢率提升至六成。台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，這些年輕族群的健檢率通常不超過四成，下修成人健檢年齡是次世代預防醫學的新做法，提供公費健檢的誘因，預期能將篩檢率從過去三至四成提升至六成，及早預防三高及癌前症狀。

2019到2023年國民營養健康調查。（圖／AI生成）

在預防保健方面，現行建議三十至三十九歲族群每五年接受一次免費成人健檢，進入中年後慢性病風險上升，四十至六十四歲族群建議每三年檢查一次，六十五歲以上高齡長者則建議每年定期檢查，以便及早發現問題並進行治療。洪子仁表示，三十歲族群由於代謝及修復能力較佳，疾病進程較緩，因此每五年檢查一次即可；四十歲以上中年族群慢性病發生率上升，需更頻繁追蹤；六十五歲以上老年族群風險最高，每年檢查有其必要性。

除了成人健檢，政府也擴大公費B、C型肝炎篩檢對象，滿三十九歲即可免費篩檢。肝病初期多無明顯症狀，但多年後可能演變為肝硬化甚至肝癌。若能在四十歲前早期發現並治療，未來罹癌風險將明顯降低。陳秀熙指出，1984年後出生的世代普遍未施打B型肝炎疫苗，四十歲左右的人群若未接種疫苗，五十歲之後容易發展成肝癌，造成沉重癌症負擔，因此下修篩檢年齡至四十歲十分必要。專家提醒，身體沒有症狀不代表沒有問題，三十多歲正是累積健康負債的時期。唯有透過定期健檢，及早發現隱藏的健康問題，才能有效預防未來疾病的發生。

