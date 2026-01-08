成人公費肺炎鏈球菌疫苗新制上路 20價守護長者

政治中心／林靜、胡景順、SNG台北報導今年度中央政府總預算案，遭在野黨擋下、至今仍無法付委審查，今（7號）立委王義川合體北北基桃4縣市議員召開記者會，痛批總預算再不審、首當其衝的就是使用TPASS的百萬通勤族，盡管四縣市首長研議先墊付，但恐怕到年後經費就不夠用，不少家庭可能一個月要多付好幾千塊。前一天立法院程委會，藍白再度聯手擋下今年度中央政府總預算，影響的不只是今年度新興計畫，還有廣大的TPASS通勤族，首當其衝。立委（民）王義川：「總預算沒通過，代表交通部沒辦法把這筆錢，撥給台北市政府新北市政府，基隆市政府跟桃園市政府，客運業者拿不到錢的下一步，有可能會退出TPASS。」預算不下來，Tpss恐斷炊，北北基桃地方議員，在民進黨中央合體開記者會，盼藍白地方立委們省省好、別因政操作、影響民眾荷包。總預算再被擋TPSS恐斷炊，王義川轟業者若退出藍委負責嗎？（圖／民視新聞）台北市議員（民）顏若芳：「蔣萬安又講說，沒關係我們還有自籌款，14.7億能夠撐多久。」新北市議員（民）張維倩：「侯友宜侯市長，你講說編了11億元，治標不治本的事情，侯友宜侯市長，你不能因為你擔任市長，是最後一年所以你雙手一攤。」桃園市議員（民）李宗豪：「張善政必須要負起，身為桃園市長的責任，主動來跟六位（桃園）立委來溝通。」基隆市議員（民）曾怡芳：「一旦這些補助中斷的話，通勤族勢必回到，原本這些高票價的票價。」總預算再被擋TPSS恐斷炊，王義川轟業者若退出藍委負責嗎？（圖／民視新聞）但國民黨似乎聽不進去，反擊執政黨危言聳聽、恐慌行銷，還說北北基桃四縣市12號就會開會研議對策，讓地方政府先墊付、不會斷炊。立委（國）李彥秀：「民進黨現在就是在轉移焦點，對民眾做情緒勒索，總預算現在最大問題，其實就是民進黨不肯編列預算。」立委（民）王義川：「繼續講危言聳聽，到最後有客運業者退出TPASS，國民黨的立委要負責，四個縣市政府能撐多久，大家手上也沒很多錢，不要在那邊臭屁。」總預算放著不審，影響的不只是國家發展，更攸關民眾權益荷包，全民受害。原文出處：總預算再被擋TPSS恐斷炊 王義川：業者若退出 藍委負責？ 更多民視新聞報導羅智強扯鄭南榕！稱國安法修法箝制言論自由 律師：明顯法盲瞎扯蔣萬安連任危機？王世堅點名4人選北市 大讚民進黨內「最強人選」中國蠻橫點名！劉世芳、鄭英耀被列「台獨頑固分子」 梁文傑回應了

