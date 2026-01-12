成人公費肺炎鏈球菌疫苗 1/15起「只打1劑」

嘉義市政府衛生局／圖取自google地圖





嘉義市政府衛生局指出，自115年1月15日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗施打1劑20價或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20或PCV21），即具完整保護力，民眾不必再挨2針，讓接種更便利，呼籲符合資格民眾儘速安排接種，以提升免疫保護力，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的風險。

自115年1月15日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗施打1劑20價或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20或PCV21），即具完整保護力／嘉義市府提供

市府衛生局局長廖育瑋指出，成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級接種作業自今年1月15日起，將施打1劑取代原本2劑肺炎鏈球菌疫苗(13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）各1劑)。肺炎鏈球菌疫苗公費對象包含65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類。

廣告 廣告

廖育瑋說明，符合資格的民眾須依下列接種原則施打：一、從未接種過PCV13/15/20及PPV23者，可接種1劑PCV20；二、曾接種PPV23且間隔至少1年者，可接種1劑PCV20；三、曾接種PCV13/ 15且間隔至少1年者（IPD高風險對象或65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少8週），接種1劑PPV23(該原則待全國PPV23用罄後，則以PCV20銜接接種)；四、如已完成兩劑PCV13/15+PPV23或已接種PCV20，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV20；五、19-64歲IPD高風險對象，如於65歲前完整接種PCV13/15+PPV23，可於滿65歲且與前劑間隔滿5年後，再追加接種1劑PCV20。

疾病管制署表示，PCV20及PCV21疫苗已於英美加澳等多國使用，依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，2種疫苗保護效果相當。目前PCV20疫苗已取得國內藥品許可證，將於今年1月15日起提供給符合資格的民眾接種，PCV21疫苗預計於今年4月取得國內藥證後再開始實施。另提醒民眾若先前已完成接種2劑公費肺炎鏈球菌疫苗(PCV13和PPV23各1劑)，代表已獲得完整保護力，無需再接種PCV20。

嘉義市政府衛生局說明，19至64歲IPD高風險對象包含:脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。若符合以上接種資格的民眾請攜帶健保卡和診斷書等相關佐證資料，或經醫師依健保就醫資料或病歷等評估後接種。

另外，65歲以上民眾及55至64歲原住民(請出示身分證明文件)亦為公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，尚未完成接種者，請攜帶健保卡前往嘉義市肺炎鏈球菌疫苗合約院所接種。有關疫苗合約醫療院所及相關訊息可至衛生局官網/主題專區/疫苗專區(https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7690)查詢；也可電洽衛生局詢問(05-2338066)。



19至64歲IPD高風險對象定義ICD code參考表／嘉義市府提供

更多新聞推薦

● F-16飛官墜海第6日 空軍司令部：完成「天安2號」特檢，即起同型機復飛