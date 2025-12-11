成人女星又出事 峇里島拍片被捕...恐面15年重刑

英國成人片女星邦妮，被印尼警方懷疑在峇里島違法拍攝成人片，最重恐面臨15年徒刑。（圖／翻攝自IG／onlybonnieblue）





曾因宣稱「12小時與逾千名男性發生性行為」英國成人片女星邦妮（Bonnie Blue），近日被爆在印尼峇里島涉嫌違法拍攝成人片，與多名澳洲男子一同在突擊行動中遭警方帶走。若依當地嚴格的反色情法定罪，她最高恐面臨15年有期徒刑及巨額罰款。

根據《每日郵報》報導，現年26歲的邦妮與15名主要來自澳洲的男性遊客，本月5日在峇里島被警方突擊搜查。執法人員當場查扣專業攝影器材、保險套、壯陽藥，以及一輛被她稱為「邦妮布魯啪啪巴士」、疑似未合法繳稅的廂型車，懷疑這些裝備被用來拍攝成人片相關內容。

廣告 廣告

印尼反色情法對此類行為規定相當嚴格，若被認定違法製作色情影像，最高可判處15年有期徒刑，並處以約60億印尼盾（約新台幣1120萬元）罰金。當局表示，目前已先沒收相關人士護照，等待進一步調查結果。

包括邦妮在內的多名外國人被帶回調查，其中14名年齡介於19至40歲的澳洲公民，在8日接受問訊後已獲釋，但仍須配合後續偵查。邦妮則在6日早上獲准離開警局，但同樣被限制出境。峇里島移民官員證實，這些遊客目前以「證人」身分接受調查，預計數日內才有定論。

對此，邦妮進出移民單位接受問訊時，仍對媒體展現高調姿態，被問到是否還會在峇里島拍攝成人內容時，她只回應一句「Subscribe and you’ll find out（訂閱就知道）」，但當記者追問「能不能很快回家」時，她則沉默不答。

專門協助外國人處理印尼法律事務的律師德拉諾（Philo Dellano）分析，從過去案例來看，當局更可能選擇將邦妮驅逐出境，並禁止她再入境印尼，而非真的判處長期徒刑。他指出，成人產業往往涉及背後組織與跨境獲利，若要在印尼本地完整起訴，實務上並不容易。

此外，邦妮過去爭議不斷，曾因計畫在澳洲與「剛滿18歲的高中畢業生」拍攝畢旅主題成人片，引發大規模連署抗議，最終遭澳洲政府取消簽證並禁止入境。如今又因峇里島拍片風波被查，她本人是否會被起訴、遣返，仍有待印尼當局後續決定。

東森娛樂關心您

犯罪行為，請勿模仿



【更多東森娛樂報導】

●吞精紀錄保持人出擊！「女優變身棉花糖」限定來台

●小宵虎南現身九份！當街脫了「解放神乳」粉絲暴動

●高材生正妹宣布成為女優！ 曾因「內衣逛迪士尼」爆紅

