成人娛樂店冰箱驚見「嬰兒分屍」！頭部、四肢分裝保鮮盒 日警急追凶手

實習記者藍子瑄／綜合報導

日本東京墨田區一處位於錦糸町車站的成人娛樂場所，冰箱內竟被發現疑似嬰兒遺體。（示意圖／Pexels）

日本東京墨田區驚傳駭人刑案！位於錦糸町車站附近的一處成人娛樂場所，冰箱內竟被發現疑似嬰兒遺體。東京警視廳證實，冷凍層中除了一個被包裝的頭部外，還有盛裝疑似四肢的容器。警方初步研判為分屍後遺棄，現場已被緊急封鎖並展開大規模調查。

根據《產經新聞》報導，案情曝光始於6日晚間9點左右，店內一名男性員工在清理冰箱時，發現不明物體，研判可能為幼兒遺體，嚇得立即報警。警視廳人員到場後，在冷凍室上層發現裝有疑似嬰兒頭部的塑膠袋，以及盛放其他遺體部分的保鮮盒。由於尚未找到軀幹，死者性別仍無法確認，推估年齡僅數個月到一歲之間。

廣告 廣告

案發地點位於繁華鬧區一棟二樓辦公大樓內，該區周邊餐飲與娛樂產業密集，突如其來的刑案讓當地氣氛驟然緊張。警方除進行法醫鑑定，也走訪周邊調查，期間大批人員進出造成現場一度混亂。

一名30多歲的上班族受訪時表示，錦糸町附近雖商家多元，但從未想過會發生如此駭人的事件，「得知在這種地方發現疑似人類遺體，真的非常震驚，也感到害怕。」目前警視廳正朝遺體來源、相關涉案人員與遺棄動機全面追查，盼能儘速釐清案情。

三立新聞網提醒您：

尊重兒少生命權，愛孩子，請把機會留給他。

更多三立新聞網報導

吃麵咬到2隻「大蟑螂腳」秒吐！店家離譜退75元理由曝 台南衛生局稽查

是你嗎？這些姓氏全台只1人！10大姓佔人口50% 罕見268姓曝光

禁廚餘養豬倒數！北市紅藍桶掰掰 曝新制細節：1舉動不改最高罰6000元

日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸

