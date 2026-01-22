成人平台女星遭綁架！3名蒙面歹徒「強擄塞車內」畫面曝

國際中心／張予柔報導



墨西哥錫那羅亞州傳出綁架案件，美籍OnlyFans女星莫莉娜（Nicole Pardo Molina）20日於庫利亞坎市一間購物中心外遭三名蒙面男子強行擄走，整個過程被她的Cybertruck行車紀錄器完整拍下。事件曝光後震驚當地社群，外媒指出疑似與販毒集團有關，但此消息未獲證實。









OnlyFans女星遭綁架！3名蒙面歹徒「強擄塞車內」恐怖畫面流出

20歲OnlyFans女星莫莉娜遭3名蒙面男子當街強行擄走，行車紀錄器全程拍下過程，警方已介入調查。（圖／翻攝自Ｘ＠Franceatpresso2）

根據行車紀錄器畫面顯示，莫莉娜在購物中心外遭到3名蒙面男子攔下並強行帶走。她雖努力掙扎並試圖返回車上，但最終仍被兩名歹徒塞入一輛白色轎車，第3名歹徒則駕車逃離現場。當地警方已介入調查，但截至目前，綁架者身分及動機仍不明。

OnlyFans女星遭綁架！3名蒙面歹徒「強擄塞車內」恐怖畫面流出



莫莉娜曾提及神秘男子，外界推測可能與當地販毒派系「Los Mayos」有關，但她並未與任何犯罪組織直接牽連。（圖／翻攝自Ｘ＠Franceatpresso2）

莫莉娜曾在影片中提及一名神秘男子，被外界推測可能與錫那羅亞販毒集團旗下的「Los Mayos」派系有關，但並無證據顯示她與任何犯罪組織有直接關聯。她的家鄉與父親故鄉正位於該派系勢力範圍，當地犯罪活動頻繁，令事件更加複雜。

OnlyFans女星遭綁架！3名蒙面歹徒「強擄塞車內」恐怖畫面流出

美籍網紅莫莉娜疫情後活躍社群分享奢華生活，她所在的錫那羅亞州近期綁架與失蹤案件頻傳。（圖／翻攝自Ｘ）

莫莉娜出生於美國、父母現居亞利桑那州鳳凰城的莫莉娜，疫情期間從美國學校輟學後，便開始在社群上分享奢華生活，化名「La Nicholette」，她駕駛的淡紫色Cybertruck具有高度辨識度，過去因生日請樂團演唱墨西哥傳統歌曲在YouTube獲得超過2700萬次觀看。值得一提的是，官方數據顯示，2025年錫那羅亞州已有398名女性遭綁架或失蹤，當地網紅因宣傳或影射敵對販毒集團而遭威脅甚至喪命的事件不停出現，去年5月，TikTok網紅馬奎茲更在直播中被殺害。





《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

