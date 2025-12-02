成人影片新跑道？44歲媽靠「賣這體液」養活4寶…回頭客還想「付費幫按摩」

莉茲在成人創作平台上販售眼淚走紅。圖／翻攝自IG／lizrivermodel

眼淚變黃金？美國中西部一名四寶媽在23歲那年成為單親媽媽後，為了賺錢養活家中4名孩子而開始經營成人創作平台，但除了影片創作，這位四寶媽多年來還靠販售每瓶500英鎊（約2萬元新台幣）的「眼淚」與客製化哭泣影片維生，這樣的「眼淚生意」累積銷售已逾100瓶，收入不僅支撐家庭開銷，也讓全家能在聖誕節團聚。

根據每日星報（Daily Star）、NeedToKnow等外媒報導，現年44歲的四寶媽莉茲（Liz River）在23歲那年為了兼顧家庭與收入，開始經營成人創作平台至今已有21年時光，也靠這份工作將家中4名孩子撫養長大成如今分別已是29、28、23與17歲的成人。不過，莉茲除了成人影片創作，還有販售眼淚、客製化哭泣影片拍攝等特殊服務，而這些收入足以讓莉茲全家人都能在聖誕假期團聚，不用分散在全國各地。

莉茲除了成人影片，也靠販售眼淚維生。圖／翻攝自IG／lizrivermodel

莉茲透露，她一開始只是因為敏感、愛哭的個性而經常落淚，因此後來在經營成人平台的同時，也透過X宣布願意接受客製化哭泣影片，沒想到不久後就接到第1筆訂單。這名客人要求莉茲拍攝一段20分鐘的影片，莉茲可以有完整穿著，但必須近距離拍到哭泣時的臉部模樣：「他只是想看我流下真正的眼淚，還問我能不能把用過的衛生紙賣給他，或者我是否有淚痕枕頭。」

莉茲因此開始突發奇想，決定「販售自己的眼淚」，從此身邊都會放置玻璃罐來蒐集眼淚，再將「眼淚瓶」上架成人平台並開放給高級客戶購買，這份特殊生意從一開始的1年只能賣出2、3瓶，多年累積下來已售出逾100瓶：「目前我只提供超昂貴、那種『超級鐵粉犒賞自己、此生一次』等級的尺寸，因為要把一個罐子裝滿需要時間，就算是很小的罐子也一樣！我正在考慮推出迷你版，也許像項鍊吊飾那麼小。」

莉茲靠成人創作平台養活4名孩子。圖／翻攝自IG／lizrivermodel

在事業逐漸擴張後，莉茲也接受過顧客要求「幫她按摩腳」的付費互動，以及出售舊鞋、髒襪子等特殊物品，而除了成人內容創作，孩子們多多少少都知道她的工作內容。莉茲直言，這類職業如今的污名比過去少許多，而且她家族中從事類似工作的家人並不罕見，她有一名曾是脫衣舞孃的阿姨，而這位阿姨更是家族中第一位不靠男人、單憑自己力量買房的女子；莉茲的母親也曾做過戀物模特兒。

莉茲表示，從事這份工作這麼多年，讓她得以擁有分配時間的彈性與創作自由，可以用最少時間換取最多收入、陪伴孩子：「我真的很喜歡做這些奇怪的工作內容，真的超好玩！」為了讓今年聖誕節過得更為充裕，莉茲近來加緊販售眼淚與內容創作，也已開始準備聖誕禮物，甚至能以收入買下一棵可再種植的聖誕樹，希望能讓難得全家人聚在一起的聖誕節過得更有意義。



