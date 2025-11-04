成人惡整10歲童 用螞蟻「衝康」欲使信用破產

某螞蟻飼育相關社群內，因網路言語的禮節問題，衍生大人欺負小學童的官司。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕張姓成年男子跟某國小學童因螞蟻結緣，同屬一個關於台灣螞蟻飼養知識的社群之友。但張男卻看不慣幼童在群內出言無狀，於是花3、400塊「衝康」小孩，冒幼童名字和手機號碼網購活體螞蟻，東窗事發後被依違反個人資料保護法等，判決有期徒刑3月、緩刑2年，緩刑期間則須繳納2萬塊罰款給公庫。

新竹地院審理發現，張男犯案前就已知男童是個小學生，雙方不僅在臉書社團對話過，也曾實際通話，而張男當下就發現電話那端的人聲，根本是個小孩。

廣告 廣告

張男告訴法官，他是因為男童在群內發言的用字很不禮貌，才在不了解相關法律、純惡作劇心態下，冒用幼童名字和手機門號上網下單，買了一管裡面有蟻后和工蟻的希氏巨山蟻活體試管，還請賣家把貨寄到幼童小學附近的超商，故意想讓這名小孩，因不知而沒去領貨導致信用不良，進而跟賣家發生買賣糾紛。

判決書指出，賣家後來就是因遲不見人取貨，在群組內提醒幼童，沒想到次日實際去領貨的竟是張男，而被獲報的員警查獲。

法官認為張男跟10歲上下的孩子僅因言語齟齬就惡搞對方，連帶造成幼童父親、賣家的困擾。參酌張男沒有不良素行，事發後也深有悔意，曾當庭出具道歉書致歉，也爭取到男童父親的諒解，最後才給緩刑。

某認識螞蟻的相關社群，因網路言語的禮節問題，出現大人欺負小學童的官司。(記者黃美珠攝)

某飼育螞蟻的相關社群，因網路語言禮節，竟衍生大人「衝康」小學童的官司。(記者黃美珠攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台北信義區豪宅雙屍案手機解密 創投富少與女藥頭關係曝光

烏日火警母女1死1傷！變態租客拒搬還縱火報復 倒車撞屋阻斷逃生

民眾闖軌道遭南北向2列車撞擊 台鐵嘉義-南靖恢復雙向通行

世界大賽》向小葛雷諾輕點帽沿致意一幕 山本由伸獲球迷瘋狂點讚

