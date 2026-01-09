成人片女優佐佐木明希拒絕發生性關係 竟慘遭跟騷20年

佐佐木明希遭一名男子跟騷超過20年。（圖／翻攝自佐佐木明希 X）





曾擁有「最強人妻」稱號的日本成人片女優佐佐木明希，無預警引退後，讓大批粉絲感到惋惜，日前宣布強勢回歸之後，她又在社群平台X上發文控訴，因為拒絕發生性行為，遭到比自己年長約30歲的男子跟騷超過20年，近日終於忍無可忍，報警並找律師提告。

佐佐木明希發文表示，「我有件事想問大家。一名50多歲的男性，因為向一位20歲出頭的女性提出發生性行為要求被拒，結果懷恨在心、記恨並反過來怨恨對方超過20年，大家覺得這樣怎麼樣？」

佐佐木明希還說，「那名男性隸屬於某個宗教團體，還會使喚他人，每次對方搬家就跟蹤過去進行騷擾。他甚至還會在鄰里之間散播壞名聲。大家有什麼看法？」

台灣的成人片達人一劍浣春秋對此也發文表示，由於她說該名男子騷擾自己超過20年，所以可以肯定不是看了A片的狂熱粉絲，對於佐佐木明希曝光自己真實年紀，又或者勇敢說出自己長期被騷擾，都對她非常欽佩，也希望佐佐木明希不要受到傷害。



