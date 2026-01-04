成人片女優自爆「特殊性癖」 男友提分手嫌：讓我丟臉

台灣成人片女優喬喬aka Kumi。（圖／翻攝自IG@chiao5422）





台灣成人片女優喬喬aka Kumi，年僅28歲就憑藉修長高挑的身材與多變的演出風格，在成人圈累積人氣，而她也坦言有特殊性傾向「BDSM」（皮繩愉虐），過去曾因為此事被男友分手。

根據《ETtoday星光雲》報導，Kumi因為風格多變獲封「百變怪」稱號，儘管性方面有BDSM的癖好，但她並不會要求現實中的伴侶一同嘗試，她坦言，在與某任男友交往前便誠實告知對方，她有特定的對象「在BDSM上會有身體上的實踐與玩法」，但兩人之間沒有感情，男友一開始以為只是網路聊聊所以接受了，沒想到事後發現事情不只如此之後便反悔，還向她說「如果你夠愛我，就應該斷開。」

廣告 廣告

Kumi認為，她在交往前就已經說清楚了，但後來男友認為沒有斷開不OK，「甚至還說我讓他丟臉」，讓她相當無奈。Kumi坦言，外界常將BDSM誤解為變態或重口味，只因性行為方式非一般大眾所能接受，「但這不是什麼骯髒或可怕的事情。」她也大方承認，曾體驗過多人運動、喝尿等。



【更多東森娛樂報導】

●A-Lin「那魯one」影片爆紅！意外釣出超商、原唱回應了

●曹西平猝逝遭疑「冒屍斑不尋常」殯葬業、醫師揭原因

●煙火放一半「阿妹急尋縣長」 場面超混亂！A-Lin跳針笑翻全網

