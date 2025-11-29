成人片女星花6萬追Super Junior！花蓮救災大失敗 自爆「人財兩失」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
近期以高人氣受到關注的沈娜娜，再度以「超狂追星行為」成為討論焦點，Super Junior日前在台北大巨蛋開唱，吸引萬名粉絲朝聖，其中最讓現場瞬間暴動的，就是她大方曬出多張與偶像大型海報的甜蜜合照，完全是沉浸式追星示範。她興奮貼臉、比心、指著偶像嘴角的畫面，宛如一場「偶像陪粉絲拍寫真」。
沈娜娜說，她不是一般粉絲，而是16年死忠老粉，連自己都笑稱：「我幾乎把所有平台都加入粉絲團，Weverse、各成員的泡泡、臉書社群、LINE群組，能追的我都追，一天沒有看更新就會焦慮。」而她最鍾情的成員毫不意外就是「花美男希澈」，這次終於能在台灣近距離感受偶像魅力，她形容看到海報的瞬間「腿都軟了」，完全像第一次談戀愛的少女。
談起追星生涯中最瘋狂的一次，她秒答：「為了看演唱會飛去韓國，一場花5、6萬，很值得！」十多年來，她從專輯、周邊、應援到海外場，只要時間允許就一定飛，幾乎沒有錯過。甚至連最荒謬收藏，她也講得毫不避諱：「有，希澈光頭造型的髮夾。」讓粉絲笑到不行，直說：「娜娜的追星物收藏比誰都更有故事性！」
除了追星，她也提到最近忙著籌備大型救災聯名，但卻意外回憶起不太順利的經驗：「上個月去花蓮發生了一些狀況，不太好（被騙到人財兩失）。」雖然遭遇打擊，但她說目前正在「重整旗鼓」，會繼續努力前進。
更多FTNN新聞網報導
《我結》夫婦時隔11年合體！希澈與郭雪芙重聚 同框掀粉絲回憶殺
男星遭暗黑界周杰倫強吻！合體波神美園和花 3人「吹直笛」情慾畫面流出
《2025 MAMA AWARDS》卡司炸裂！ SJ、GD、CORTIS都登場 典禮直播這邊看
