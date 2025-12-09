成人異物哽塞怎麼辦？新版哈姆立克法一次看懂，操作步驟有何不同？

新版哈姆立克法強調以交替的背拍與腹壓（或胸壓）取代單一腹部衝擊，使急救更安全、更有效。

作者 / 張中維藥師

異物哽塞是日常生活中常見的突發意外，尤其在進食同時說話時最容易發生，若未及時處理，可能導致呼吸道完全阻塞、缺氧，甚至引發心跳停止。美國心臟學會（AHA）於 2025 年對成人異物哽塞處理方式進行了更新，針對現場應採取的急救步驟做出調整，呼籲民眾更新急救知識、強化處置能力。

傳統哈姆立克法操作方式與新版的差異傳統做法：單一腹部衝擊

過去，哈姆立克法主要是針對意識清醒但無法呼吸的成人哽塞患者，採用腹部衝擊的方式進行搶救。施救者站在患者背後，一手握拳放於肚臍上方，另一手包覆拳頭，向後上方快速擠壓，希望藉由腹內壓力將異物排出。

雖然該方法被廣泛教學與使用，但近年研究發現腹部衝擊可能導致內臟損傷，如胃破裂、主動脈剝離等罕見但嚴重的併發症。

最新建議：交替施作 5 次背拍 + 5 次腹壓

根據 AHA 2025 年最新指南，成人哽塞處理建議採用交替操作法：每 5 次背部拍擊交替 5 次腹部衝擊。此方式不僅與嬰幼兒急救原則一致，也被觀察性研究發現具較高異物排除成功率與較低併發症風險。

如何判斷是否為異物哽塞？

在判斷是否為異物哽塞時，需觀察患者的呼吸與反應情形，以區分輕度或重度哽塞。





若為輕度哽塞，患者通常仍能說話、咳嗽或呼吸，且咳嗽聲響亮且有力，表示呼吸道並未完全阻塞。此時應鼓勵患者持續咳嗽以試圖排出異物，並密切觀察症狀是否惡化，暫時不需立即介入其他處置。





若為重度哽塞，患者已無法說話或呼吸，咳嗽無力甚至完全無法咳嗽，可能伴隨呼吸時出現尖銳聲響，膚色發紺，出現雙手掐住喉嚨的姿勢，神智改變或顯得極度焦慮。此種情況屬於急症，應立即進行異物排除操作（哈姆立克法），同時撥打 119 求助專業急救人員。

完整新版哈姆立克法操作步驟

確認患者哽塞，詢問「你是不是噎到了？」若無法說話，立即介入。 站在患者背後，採弓箭步站穩。 施作 5 次背部拍擊：

讓患者略為前傾。

以掌根拍擊肩胛骨中間部位，動作確實有力。

施作 5 次腹部衝擊：

一手握拳放於肚臍上方腹部中線，拳眼朝內。

另一手包覆拳頭，向後上方快速擠壓。

重複交替進行 5 背拍 + 5 腹壓，直至異物排出或患者失去意識。





孕婦或體型過大無法腹壓者則改為「5 背拍 + 5 胸壓」交替操作。

若患者失去意識，該如何處理？

當患者因持續哽塞導致昏迷，應立刻執行 CPR：

將患者扶倒仰躺在平坦地面。 檢查口腔內是否有可見異物，可視者可移除，不可盲目探掏。 立即開始 CPR：

每次 30 次胸部按壓，搭配 2 次人工呼吸。

繼續施救至異物排出或急救人員接手。

異物哽塞可能發生在任何年齡與情境，黃金處置時間僅有數分鐘。新版哈姆立克法強調「多樣處置策略」與「交替動作」的重要性，使一般民眾能夠在關鍵時刻冷靜應對、有效施救。

參考資料

American Heart Association. (2025). Part 7: Adult basic life support. In 2025 AHA guidelines for CPR and emergency cardiovascular care. https://cpr.heart.org/



