成人疫苗政策落後！2原因成關鍵

▲台灣健康聯盟發布「成人疫苗接種計畫白皮書」，提升成人疫苗涵蓋率成為超高齡社會挑戰。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 為因應超高齡社會挑戰，台灣健康聯盟今（15）日舉辦「成人疫苗接種計畫白皮書」發布記者會，專家認為提升成人疫苗涵蓋率是「預防保健」的核心策略之一。以高風險族群的腎臟病友來看，無論是新冠、流感疫苗，仍有許多人今年並未施打。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴今日正式在記者會中發表「成人疫苗接種計畫白皮書」，指出在台灣快速老化的趨勢下，成人疫苗的重要性遠高於過去想像。她說，目前台灣對於兒童疫苗做得相當好，從過去的預防接種率來看，包括天花、小兒麻痺幾乎根除，但現在國內的挑戰在於超高齡社會，也就是疾病負擔的重心已經轉移。

廣告 廣告

吳玉琴以帶狀疱疹為例，台灣帶狀疱疹發生率高於歐美國家，對中高齡族群的生活品質造成顯著影響，尤其是相關併發症更可能增加醫療負擔與長期照護成本。

吳玉琴建議，將帶狀疱疹疫苗納入公費計畫；也因中央尚未建立統一的成人疫苗政策，導致各縣市補助標準不一，接種對象資格、申請流程與補助金額差異甚大，加上資訊缺乏整合，使許多民眾因資格不符、無力負擔或無法掌握資訊而錯失接種機會，進一步削弱疫苗的可近性與公平性。

▲台灣大學小兒科兼任主治醫師李秉穎表示，成人疫苗的重視程度應與兒童疫苗接軌。（圖／記者張乃文攝）

吳玉琴認為，為最大化公費疫苗的公共衛生效益，建立一個完善、便利且具備溝通與推動誘因的接種環境同等重要。

病友聯盟理事長吳鴻來分享，今年10月舉辦一場腎臟病友的衛教講座，針對參與的洗腎病友42名進行調查，完成「左流右新」施打者占9.5%；但2種都未接種者達到45.2%。

白皮書推薦人暨台灣大學小兒科兼任主治醫師李秉穎說，現在看到的成人疫苗、尤其長者需要施打的疫苗，如流感、帶狀皰疹、還有呼吸道細胞融合疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，研究認為，除了預防疾病本身，對於失智、心血管疾病、中風發生率也下降，因為身體發炎時，會造成血管栓塞，也會進一步導致相關疾病產生。

李秉穎認為，成人疫苗的重視程度應與兒童疫苗接軌，相關政策必須依科學證據持續更新，以避免成人族群在面臨感染與共病風險時缺乏足夠的保護。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

一天刷牙3次還不夠！醫示警「做錯3步驟」牙菌斑殘留

「32歲不暈船，但暈碳」？醫揭原因：不是單純吃太飽 冬天更容易

男攝護腺開口冒「珊瑚礁」腫瘤！醫查：晚期了 1關鍵症狀成警訊