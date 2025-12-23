成人肺鏈疫苗升級只打一劑 115年兩階段公費開打 280萬人受惠
衛生福利部疾病管制署長羅一鈞今天（23日）宣布多項疫苗新政策，包括成人肺鏈疫苗升級接種作業。國內目前提供65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，須接種2劑，新型肺鏈疫苗僅需1劑即可獲得完整保護。將從民國115年1月15日起兩階段公費開打，預估約280萬人受惠。
羅一鈞今天在例行疫情周報中說明，新型肺鏈疫苗包括20價或21價，已於英、美、加、澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今年3月及9月會議決議，同意轉換單劑新疫苗接種，取代原本要打2劑疫苗（13價及23價各一劑）的作法。與舊型相比，新型肺鏈疫苗僅需1劑即可獲得完整保護。
羅一鈞指出，估計第一階段約有245萬人，第二階段約有34萬人符合資格，僅需1劑即可獲得完整保護，讓民眾接種更方便，有助提升接種完成率，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生。
根據疾管署規畫，第一階段（115年1月15日起）：從未接種過肺鏈疫苗，或僅接種過23價疫苗且已滿1年者；或IPD高風險對象，於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗者，可於滿65歲（含）且與前劑間隔滿（含）5年後接種。
第二階段（預估115年年中後）：僅接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者。如為高風險對象（脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者、65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」），可間隔至少8周接種。
第二項疫苗新政策是考慮導入英美加澳多國已為長者接種的加強型流感疫苗（包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗）。
疾管署表示，依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種加強型流感疫苗在長者保護效果相近；經綜合評估整體成本效益及今年3月ACIP專家會議同意，將自明年秋冬導入首波20萬劑免疫加強型流感疫苗，目前兩種加強型流感疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者；因此，依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構65歲以上長輩接種，加強保護力，降低機構長輩流感重症和群聚感染發生。
第三項疫苗新政策是調升疫苗接種處置費，鼓勵院所提供疫苗接種。疾管署表示，自107年起擴大全面提供預防接種合約院所公費疫苗每劑新台幣100元接種處置費，已無法反映現今有形和無形成本的增加，另考量幼兒常規疫苗接種事前評估較耗費人力及內容複雜。
疾管署表示，經行政院今年12月18日核定，將調升接種處置費為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元，並已增加編列8.4億元經費支應，接種單位將完成相關配套作業，預計明年3月1日實施，以鼓勵院所持續提供方便且優質的疫苗接種服務及照護幼兒健康。
責任主編：于維寧
