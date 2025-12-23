成人肺鏈疫苗升級只打1劑 115年2階段公費開打

（中央社記者沈佩瑤台北23日電）衛生福利部疾病管制署長羅一鈞今天宣布3項疫苗新政策，包括成人肺鏈疫苗升級接種作業，115年1月15日起兩階段公費開打，預估約280萬人受惠。

國內目前提供65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，須接種2劑。羅一鈞在例行疫情週報中說明，新型肺鏈疫苗包括20價或21價，已於英美加澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。

羅一鈞表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今年3月及9月會議決議，同意轉換單劑新疫苗接種，取代原本要打2劑疫苗（13價及23價各1劑）的作法。

與舊型相比，新型肺鏈疫苗僅需1劑即可獲得完整保護。羅一鈞指出，估計第1階段約有245萬人，第2階段約有34萬人符合資格，僅需1劑即可獲得完整保護，讓民眾接種更方便，有助提升接種完成率，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生。

根據疾管署規劃實施內容，第1階段（115年1月15日起），從未接種過肺鏈疫苗，或僅接種過23價疫苗且已滿1年者；或侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗者，可於滿65歲（含）且與前劑間隔滿（含）5年後接種。

第2階段（預估115年年中後），僅接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者。如為高風險對象（脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者、65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」），可間隔至少8週接種。

此外，考慮加強型流感疫苗（包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗）英美加澳多國已為長者接種，疾管署表示，依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種加強型流感疫苗在長者保護效果相近。

經綜合評估整體成本效益及今年3月ACIP專家會議同意，將自明年秋冬導入首波20萬劑免疫加強型流感疫苗，目前兩種加強型流感疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者；因此，依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構65歲以上長輩接種，加強保護力，降低機構長輩流感重症和群聚感染發生。

第3項新政策是調升疫苗接種處置費，鼓勵院所提供疫苗接種。疾管署表示，自107年起擴大全面提供預防接種合約院所公費疫苗每劑新台幣100元接種處置費，已無法反映現今有形和無形成本的增加，另考量幼兒常規疫苗接種事前評估較耗費人力及內容複雜。

疾管署表示，經行政院今年12月18日核定，將調升接種處置費為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元，並已增加編列8.4億元經費支應，接種單位將完成相關配套作業，預計明年3月1日實施，以鼓勵院所持續提供方便且優質的疫苗接種服務及照護幼兒健康。（編輯：管中維）1141223