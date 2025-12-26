成人預防保健服務年齡下修至30歲 逾30萬人受惠

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】許多年輕族群對健康風險自覺偏低，但調查顯示，30至39歲國人已有高血脂、高血壓與高血糖等「三高」問題，且呈現年輕化趨勢。國民健康署宣布，成人預防保健服務自40歲下修至30歲，鼓勵民眾「三十而立、立健康」，及早掌握健康數值，降低未來慢性病與醫療負擔。

三高年輕化明顯 30-39歲逾30萬人受惠

依據113年十大死因統計，三高相關慢性病占死因近五成。2019至2023年國民營養健康調查顯示，30至39歲族群中，高血脂盛行率18.7%、高血壓9.7%、高血糖2.5%，多數人因症狀不明顯而忽略風險。國民健康署沈靜芬署長指出，自114年1月起將服務年齡下修至30歲，盼國人提早建立健康管理意識。截至114年11月，已有超過30萬名30至39歲民眾首次使用成人預防保健服務。

早期檢查結合介入 避免健康管理只停在數字

成人預防保健強調風險分層與行為介入，醫療院所協助民眾透過早期辨識異常，搭配飲食調整、運動建議與體重管理，形成「早期發現、即時介入、降低疾病負擔」的健康管理流程，避免篩檢結果僅停留在數據了解。

依年齡分級篩檢 檢查結合生活指引

成人預防保健服務依年齡提供不同頻率：30至39歲每5年一次、40至64歲每3年一次、65歲以上每年一次。檢查內容涵蓋血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能與BMI，並結合健康行為調查與衛教諮詢。114年起更強化慢性病風險評估、腎病期別提醒及每週運動150分鐘、均衡飲食等指引，提升健康識能。

健康是最好的投資 定期檢查及早預防

沈靜芬署長強調，成人預防保健是預防三高的重要關鍵，而非等到有症狀才檢查。透過定期追蹤，民眾可建立個人健康基線值，及早發現異常並與醫療人員討論改善策略。國民健康署呼籲30歲以上，民眾善用全國約7千家醫療院所，提供的成人預防保健服務，從日常運動、飲食與戒菸做起，啟動長期健康管理。

