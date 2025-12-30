「成全球最大票倉」 陸好萊塢電影票房亮眼

動畫續集《動物方城市2》全球票房突破14億美元，其中中國大陸貢獻超過5.1億美元，超越北美市場成為全球票房最高的地區。同時，《阿凡達3》也在大陸市場開出紅盤。然而，儘管大陸市場龐大，但受美中關稅戰等因素影響，美國電影能否長期穩定搶攻大陸市場仍存在不確定性。

近期好萊塢電影在中國大陸票房表現亮眼，成為全球最大的票倉之一。(圖／CCTV)

大陸電影院在周末假日擠滿了觀影人潮，帶小朋友的觀眾幾乎都選擇觀看《動物方城市2》，而喜愛刺激特效的大朋友則多選擇《阿凡達3》。有大陸觀眾表示，IMAX 3D版本的觀影體驗非常真實，特別是最後的大戰場景特別精彩，這個系列在技術方面都很頂尖。隨著各大串流平台興起，傳統電影行業面臨極大挑戰。導演詹姆斯卡麥隆認為，串流平台是基於便利性對比電影院沉浸體驗的考量，他認為應該把這些選擇都提供給觀眾。不過，他也指出若未來院線票房持續下降，那麼電影的規模和品質也會同步下滑。

電影製片人楊珍妮表示，詹姆斯卡麥隆非常重視中國市場，並與中國觀眾建立了良好的連結。大陸不少城市擁有完整的 IMAX、杜比影院和巨幕等高檔設備，而觀影價格相對低廉，這使得願意花錢觀影的人增多，票房自然往上衝。好萊塢電影製作人兼製片人基斯科利亞強調，這個結果釋放出一個非常清楚的訊號：電影並沒有消亡，觀眾只是變得更為挑剔。當一部電影能提供強而有力的敘事、情感智慧以及值得反覆觀看的價值時，龐大的中國大陸觀眾就會走進戲院。

然而，先前因美中關稅戰，大陸曾宣布減少進口好萊塢電影，這意味著美國電影能否長期搶攻大陸市場仍有許多不確定因素。儘管中國大陸目前是全球最大的電影票倉，但這個市場的穩定性仍然值得關注。

