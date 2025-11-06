成分股數增加！月配高息ETF 00929 追蹤指數迎三大變革

[Newtalk新聞] 為持續優化追蹤指數表現，「月月配」台股高息ETF指標之一的復華台灣科技優息（00929）將迎來自 2023 年六月掛牌以來最大的三項異動變革，預計十一月底生效。

根據復華投信「復華台灣科技優息」公開說明書修正公告，追蹤指數編制規則此次異動，包含 00929 的成分股檔數將由現行 40檔調整至 50檔；並新增 3項科技相關產業，成分股定審次數也從每年 1次增加至 2次，以因應資金可能過度集中在少數個股上，甚至接近或觸及法規上限。

廣告 廣告

00929所追蹤的指數為「臺灣指數公司發行的特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，從該公開說明書修正對照表顯示，選股池從台灣上市上櫃電子類股放寬至台灣科技相關產業股票，使採樣母體擴增生技醫療、綠能環保以及數位雲端等 3類且非屬創新板的股票。原本這檔ETF涵蓋的電子產業，包含半導體、電腦週邊、光電、通信網路、電子零組件、電子通路、資訊服務及其他電子類。

此外，成分股定期及不定期審核調整部分，最大的不同是，定審次數從過去每年六月的 1次，增加為 2次，新增十二月成分股定審作業，汰弱留強的速度更快，也將更即時反映市場變化；另外，因應成分股擴增至 50檔，其調整之緩衝區亦有變動，惟需滿足六月定審至多替換 24檔、12月定審至多替換 16檔之限制。此外，過去每年 3次（二、八、十一月）進行權重定期審核，將改為每年 2次，於二、八月進行。

00929 周三（5日）也公告最新一次配息，預估每單位配發 0.09元，較上個月再多 0.01元；想參與本次除息，最晚要在 11 月 18 日前買入或持有，即可參與 11 月 19 日除息，並在 12 月 15 日發放現金股利

查看原文

更多Newtalk新聞報導

全台首檔「純科技」主動ETF！群益 00992A 12／8日展開募集

安聯投信跨足台股主動式ETF第二發！00993A 獲准募集