成功促成6對佳偶！ 中市府公教單身聯誼霧峰望月峰登場
浪漫冬月！台中市政府今年壓軸的公教單身員工聯誼活動「尋跡屯區～冬月遇健心動」，22日在霧峰區望月峰獻堂登山步道及民主議政園區舉行。近三十位單身男女在冬月徐風與山林景緻中，一同踏上健行旅程，並在清新宜人的山景中開啟心動契機。人事處長陳月春特別出席活動，以滿滿祝福陪伴大家，成為這場緣分旅程中最溫暖的推手。人事處表示，此場活動共成功促成6對佳偶，為今年的公教單身聯誼活動添上最精彩篇章。
為了讓健行活動更有趣味，人事處特別設計破冰遊戲，沿途安排「創意擺拍大比拚」任務，讓參加者在山林間一邊走、一邊玩、一路笑聲不斷。不少參加者直呼：「原本還擔心跟不熟悉的人一起走會有些尷尬，沒想到一路上大家越玩越開、越聊越自在，也看見彼此許多意外又可愛的一面」。活動後半段的安排更是讓大家意猶未盡，大夥在戶外大草坪展開分組大地遊戲，各組輪流上場比手畫腳挑戰，用誇張的肢體語言比出題目，全場笑聲此起彼落，之後在議蘆會館享用輕鬆愉悅的下午茶點心，分享彼此的興趣及價值觀。透過這些輕鬆有趣的互動，拉近大家的距離，也為這場冬日相遇留下更多美好回憶。
陳處長表示，今年市府共辦理4梯次公教單身聯誼，活動形式多元、場景串起台中山海屯城，各有特色，深獲參加者的喜愛，4場活動共吸引130人參加、成功配對31對，成果相當豐碩。此次壓軸場以「冬月健行」為主題，讓單身員工在冬日暖陽中漫步望月峰獻堂登山步道，並特別安排於立法院民主議政園區，進行戶外團康活動，及園區內的台灣第一座古蹟會館「議蘆會館」用餐及進行下午茶的深度對話，感受霧峰獨有的人文古蹟魅力與自然風采。此外，結合推廣在地農特產品，精選「黑翅鳶禮盒」作為伴手禮，寓意幸福展翼、情緣翱翔，期盼能為每位參加者覓得良緣。
人事處提醒，錯過今年活動的單身員工也不必擔心，明年度將持續透過人事處官網公告各項聯誼主題資訊，邀請單身同仁們一同加入幸福旅程，期盼在新的一年能見證更多緣分萌芽、牽起更多佳偶良緣。
