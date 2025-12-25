成功即時介入救援受虐兒少 南市家防中心榮獲「社安網菁英獎」

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心，結合警方、醫療團隊及司法機關等網絡力量，成功即時介入並救援受虐兒少，獲選今年衛福部「社安網菁英獎」，全國僅2件獲選菁英獎，表現亮眼。

南市社會局指出，強化社會安全網的關鍵，在於第一線專業人員的敏銳判斷與各網絡單位的即時合作。此次獲得中央肯定，不僅是對制度推動的肯定，更是對第一線工作者長期投入的最佳回饋。

衛福部24日舉辦頒獎典禮，公開表揚全國社會安全網計畫的指標性實務案例。南市社會局共有2件案例通過第一階段評選，榮獲「社安網卓越獎」。其中，南市家防中心提報的案例，進一步獲選為全國僅2件的「社安網菁英獎」，充分展現南市在跨網絡合作與高風險服務處遇上的卓越成果。

南市社會局長郭乃文表示，這次獲獎的2件案例，保護服務組獲獎案例，是由南市家防中心提報，透過社工專業的風險辨識與督導經驗的即時支持，結合市府警察局、醫療團隊及司法機關等網絡力量，成功即時介入並救援受虐兒少，為高風險家庭建立安全防線，展現跨網絡合作的即戰力。另外，社會福利組獲獎案例，則由南市社會局永康區社福中心提報，聚焦社區脆弱家庭的長期陪伴與支持服務。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

