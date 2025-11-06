成功可以不擇手段？電影《自殺通告》影評：你會違反道德爭取高分嗎？

劉敬在《自殺通告》中因外型太帥被導演周冠威要求剃髮。（本萃電影提供）

【文 / 膝關節】升學高壓這段關卡是教育體系下的必要之惡，看看韓劇《SKY Castle 天空之城》更扭曲變態，似乎韓國高中生只有擠進那三所大學才有希望。泰國片《模犯生》則把考試變成了推理犯罪。印度片《三個傻瓜》則是解剖印度高壓升學主義底下，還能保有純真學習熱情的可能性。

黃秋生主演新戲《自殺通告》。（圖／本萃電影提供）

考試幾乎是全球學習上的共同災難問題，成績如何定義個人？

田中千繪在《自殺通告》 飾演家長會主席。 （圖／本萃電影）

學習環境是否也成為階級固化的問題？階級複製的第一步就是學習場域。孩子個人的喜好志趣與考取高分是否能畫上等號？這一整個流程中有太多變數，由香港導演周冠威執導、在台灣拍攝，黃秋生、林予晞、劉敬、邵奕玫、白潤音、張豐豪、黃迪揚、戴雅芝、田中千繪等人所主演的《自殺通告》講述了為了升學高分，整個社會願意付出什麼樣的代價？

廣告 廣告

導演周冠威（右）在台拍新片《自殺通告》，電影在元智大學取景。（圖／本萃電影）

為了校方經營，校方要重視學生的分數還是心靈壓力？家長為了小孩，到底是希望快樂學習還是斯巴達鍛鍊高分？學生念書為了考試高分可以不擇手段嗎？就算吃藥帶來學習專注記憶力上升，但可能搞壞身體也無所謂嗎？從學生、家長、校方三種角度，每一個角度都道出了當代教育環境底下最不能說的秘密。

甫入圍金鐘獎的林予晞（左）和黃迪揚在《自殺通告》合體飆戲。（圖／本萃電影提供）

家長看到小孩高分就有機會錄取名校，哪管拿高分的過程靠什麼？校方也跟家長心太相似，只要越多學生錄取名校，自然不擔心少子化後的辦學壓力。學生只要沒有被抓到罪證確鑿的事蹟，拿到高分也不在乎手段是什麼了。故事中設計學生靠吃聰明藥增加記憶力，副作用則是搞壞泌尿系統。

白潤音在《自殺通告中》展現爆發力演技，導演大讚天才演員。（本萃電影提供）

而考試這回事，不光只是圍繞學生階級而已，就連老師也是「受評測」的一環。黃迪揚飾演輔導成績較差的老師，而他也是少數願意用心關懷學生的老師，不只是用分數論斷標籤學生。諷刺的是，他再怎麼努力，輔導班學生成績進步有限，他也成了會被淘汰掉的老師。

黃迪揚在《自殺通告》中飾演輔導老師，努力保住教職。（圖／本萃電影提供）

林予晞飾演的老師，也面臨自己女兒無法融入高壓學習狀況，希望到國外改以多元教育取代填鴨教學。黃秋生飾演追求分數至上的校長，看到學生為了高分都已經變成考試機器，甚至違背道德也在所不惜。最後在片中說出那句「成功，不是說可以不擇手段。受苦，是有底線的。」時，觀眾大概也都能從他視角轉變，察覺這條高分功利之路，已經扭曲變形該有的學習價值了。

廣告 廣告

林予晞在《自殺通告》飾演英文老師，對傳統體制下掙扎的學生感到心疼。（圖／本萃電影提供）

《自殺通告》是一記沈重的左勾拳，直接擊倒這些年來教育現場的變形情況，每個角度都控訴有理。在有毒的環境當中，我們怎麼確保師生身心健康？能好好活著面對每一天，似乎都有點奢求了。故事中的自殺學生看似做出極端行為，放到現實情況來說，或許還不算戲劇化的了。

邵奕玫在《自殺通告》中背負母親期待，壓力甚大。（本萃電影提供）

張豐豪在《自殺通告》中飾演學生會會長，是學生的意見領袖。（圖／本萃電影提供）

田中千繪在《自殺通告》客串飾演家長會長，也是她與黃秋生繼《頭文字D》多年後再同框。（本萃電影 提供）

白潤音在《自殺通告》飾演有過動症的學生，和林予晞拉扯崩潰戲十分精彩。（本萃電影提供）

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！