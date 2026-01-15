成功商水挹注資源 盼留住在地潛力棒球選手安心發展

成功商水棒球隊歷史悠久，學校校史館展示歷屆物品。

國立成功商業水產職業學校棒球隊曾是國內青棒勁旅，隨著外縣市強校增加與少子化衝擊，球隊面臨人力短缺的生存危機，為留住臺東在地優秀棒球人才，學校將對入學測驗表現優異的國中應屆畢業生，提供8萬元棒球獎學金，校長邱申寶琪表示，學校將持續挹注資源，營造優質訓練環境，讓具職棒潛力選手能留在家鄉安心發展。

成功商水有感於東部基層棒球人才外流嚴重，學校面臨少子化縮編危機，邱申寶琪校長表示，「希望把優良的棒球隊特色延續下去，留住東部地區的人才，學校棒球的環境和宿舍是非常好，就是要讓選手能無後顧之憂地在東部打球」，未來將持續爭取各項資源，打造臺東優質棒球培訓基地。

體育組長黃建堯指出，雖然校內球隊規模精簡，但學校擁有專屬的室內練習場與重訓室，資源不需與人共享，學生入學後不需排隊等待，立刻就能獲得實戰磨練的機會，「你可以來成功商水挑戰看看，因為這裡有很大的舞臺，如果你在一年級就能上場，三年的比賽經驗會非常豐富，這是在選手眾多的強校中得不到的機會，我們希望學生能跳脫名校迷思。」

成功商水表示，日前已通過115學年度棒球運動績優入學獎學金計畫，將祭出最高8萬元獎學金，不僅是為了吸引好手，更希望透過資源挹注，讓這群熱愛棒球的孩子，能在東海岸紅土場上，投出翻轉未來的關鍵一球，獎學金相關資訊請洽成功商水官網查詢。