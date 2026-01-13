成功商水祭出最高8萬元獎學金，招募115學年度棒球新星。

為培育優秀棒球人才，國立成功商業水產職業學校通過115學年度棒球運動績優入學獎學金實施計畫，宣布將針對具有棒球專長的國中應屆畢業生，依據入學測驗的投球球速表現，發放最高新臺幣80,000元的入學獎學金，展現學校深耕基層棒球、支持運動選手追求夢想的決心。

成功商水指出，只要是115學年度的國中應屆畢業生，且曾代表原就讀學校參加棒球協會認可的體育賽事，都具備申請資格，校方將於115年4月18日辦理入學測驗，並以測驗當天的投球球速作為獎學金核發標準，獎學金特色在於球速達每小時140公里以上者，可領取八萬元獎學金，其餘依球速級距分別提供5,000元至60,000元不等的獎金，鼓勵具潛力的選手挑戰自我。

學校表示，希望邀請全臺對棒球充滿熱忱的青少年來到臺東，在優質的培訓環境與紅土球場上揮灑汗水，提升在地的棒球競技實力，共同譜寫熱血的運動篇章。