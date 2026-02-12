成功商水自主學習油橄欖課程 為在地產業注入返鄉新活力

油橄欖專題課程

學生合照

師生合照

為深化學生自主學習，國立成功商業水產職業學校開設「油橄欖專題課程」，帶領學生深入了解橄欖產業，結合實務操作與感官訓練，落實食安教育，更將觸角延伸至地方創生，成為校園推動轉型、積極與在地產業接軌的創新典範。



油橄欖課程帶領學生從基礎的橄欖樹認識出發，一路延伸至專業的品油訓練，這項多元化的活動設計，核心目標是希望為地方產業注入新能量，物理科老師杜斯古莎尤慕表示，臺東成功是農業重鎮，但在農業休耕期間，土地常處於閒置狀態，她說，「如果能推廣種植油橄欖，這種作物一年僅需採收一次，管理成本相對親民，非常適合有志返鄉的年輕人，這不僅能活化土地，更能進一步帶動地方觀光、旅遊及文創產業的發展。」

課程中最令學生難忘的，莫過於極具挑戰性的品油訓練，起初，學生們對於「直接喝油」感到相當抗拒，甚至有人因緊張而產生嘔吐感，學生蘇柏毅分享，「我們一開始先學習油橄欖的品種、生長環境、養分需求及土地酸鹼值等專業知識，到了實際品飲階段，真的會不敢吞下去，但最後還是決定勇敢嘗試」，經過長達20週的感官訓練，學生們現在已能敏銳地辨識出橄欖油中細緻的果香與草香，從門外漢蛻變為具備鑑賞能力的小小品油師。



自主學習課程是讓學生依據興趣選擇主題並深入發展，教學組長胡方奕觀察到，學生在過程中展現了前所未有的熱情，甚至能在發表會上自信滿滿地分享專業知識，「看著學生主動探索，真的是非常棒的學習方式。」



成功商水表示，未來計畫將此課程與日本高中進行國際交流，提升學生的國際視野，期盼透過這門課，學生不僅能掌握到產業技能，更學會如何挑選優質好油，用專業知識守護家人的食安與健康。