成功國中活動中心及停車場啟用 師生與居民受惠

【記者陳世長台中報導】積極推動公共空間共享！台中市政府編列經費並爭取中央補助，共斥資逾3.1億元整建成功國中老舊校舍並興建活動中心暨公有地下停車場，今(1)日舉辦落成典禮。市長盧秀燕出席指出，市府整合學校與地方需求，讓學校多項建設升級改善，不僅師生受惠，地方居民的需求也一次滿足。





盧市長提到，成功國中過去缺乏室內禮堂，各種室內活動包括畢業典禮舉辦，均受制於天候因素，市府一定要把教育場域不足的建設補足。此外，該校也有一棟老舊校舍耐震不足，必須拆除重建；同時，因應周邊地區人口密集，地方民代與里長也多次反映停車空間不足，因此市府整合需求，一併全面改善教育環境。此次工程總經費逾3.1億元，讓師生與周邊居民皆受惠。



盧市長也說，市府近年持續推動校園硬體升級，台中市學校具備禮堂的比例已由5成提升至8成，未來將持續推動。大里地區已有三所學校同步增建停車場，減緩當地因人口增加而面臨的停車壓力。



教育局長蔣偉民表示，盧市長特別重視教育，此案自111年開工，於114年完工啟用，新的校舍與活動中心一樓規劃為舉重、室內籃球場、羽球及桌球等運動課程場地，亦作為全校集會與展演空間，二樓則規劃為3間一般教室，並配置體適能、家政、表演藝術、童軍及跆拳道教室各1間；地下一樓為公有停車場共90格車位，紓解周邊停車需求。



蔣局長說，市府以教育為優先，持續推動新興人口成長區新設校、給孩子一個禮堂及逐年汰換課桌椅等大型計畫，以教育環境改革行動力，為城市打下好的發展基礎，期許每位台中市的孩子都能擁有更好的學習資源，讓家長更放心。



今日活動，市長盧秀燕、市議員林碧秀、林德宇、李天生、張芬郁、江和樹、教育局長蔣偉民、建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、中區養護工程分局長謝俊雄到場。