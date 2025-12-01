成功國中活動中心及公有停車場 啟用
▲成功國中活動中心暨公有地下停車場舉辦落成典禮。
台中市政府編列經費並爭取中央補助，共斥資逾3.1億元整建成功國中老舊校舍並興建活動中心暨公有地下停車場，昨（一）日舉辦落成典禮。市長盧秀燕出席指出，市府整合學校與地方需求，讓學校多項建設升級改善，不僅師生受惠，地方居民的需求也一次滿足。
盧秀燕提到，成功國中過去缺乏室內禮堂，地方民代與里長也多次反映停車空間不足，因此市府整合需求，一併全面改善教育環境。此次工程總經費逾3.1億元，讓師生與周邊居民皆受惠。
教育局長蔣偉民表示，成功國中整建工程自111年開工，於114年完工啟用，新的校舍與活動中心一樓規劃為舉重、室內籃球場、羽球及桌球等運動課程場地，亦作為全校集會與展演空間，二樓則規劃為3間一般教室，並配置體適能、家政、表演藝術、童軍及跆拳道教室各1間；地下一樓為公有停車場共90格車位，紓解周邊停車需求。
