成功國宅也算「老舊眷村」！？律師怒轟國民黨修法「圖利天龍國有錢人」

記者楊士誼／台北報導

國民黨推行《國軍老舊眷村改建條例》（眷改條例）修法，其中羅智強的修法版本規定，1996年2月以前興建完成的都算在老舊眷村範圍內，要國家出錢都更。律師林智群今（10）日痛斥，因此被認定為老舊眷村的成功國宅，市價超過3000萬元，屋主身價比98%的台灣人民高，「拿國家的錢買票，圖利天龍國有錢人自己人（那裡藍得很），真噁心！」

根據現行規範，國軍老舊眷村，是1980年12月31日以前興建完成的軍眷住宅，政府依法應設置「國軍老舊眷村改建基金」辦理眷村改建工作。然根據羅智強的修法版本，國軍老舊眷村，是眷改條例公布施行前興建完成之軍眷住宅，且有改建之必要，並符合政府興建分配、婦聯會捐款興建、政府提供土地由眷戶自費興建與其他經主管機關認定的情形之一。

經民連智庫召集人賴中強日前發文指出，1984年建造完成的北市成功國宅，也算在羅智強版草案的「老舊眷村」內，卻要國家出錢改建，最快將在下周二立法院院會闖關三讀。林智群則指出，自己住過成功國宅，是在大安區裡面的精華地段（敦化南路跟復興南路之間），有38棟15-25樓的電梯大樓，裡面有超市、郵局，中庭非常大，甚至可以踢足球，且附近就是捷運。

林智群表示，成功國宅坪數有大有小，現在市價超過3000萬元，屋主身價都比98%的台灣人民高。羅智強卻提案，要修法用國家的錢幫有錢人都更？而那些房子早就不是國家擁有，是私人資產，如要都更住戶應自己跟建商談，干國家什麼事情？一日國宅、終身國宅？

林智群也痛批，「拿國家的錢買票，圖利天龍國有錢人自己人（那裡藍得很），真噁心！我基隆老家也40年了，政府要不要出錢幫忙改建啊？劫貧濟富，國民黨就是這麼垃圾」。

