成功國際同濟會捐贈「小巨人」潘聖捷急難救助獎學金

記者蔣謙正/台南報導

成功同濟會這幾年贊助的「小巨人」歸仁國小潘聖捷，也榮獲2025總統教育獎(全台灣僅18位國小生獲獎)，成功會又於10月份例會頒給潘同學獎學金一萬二千元鼓勵打氣，會長蘇永輝表示，藉此讓潘同學知道失去雙腳是身體上的鍛鍊，失去父親是心志上的磨練 ，成長的過程他不孤單，同濟會是他的靠山！

蘇永輝會長指出，潘聖捷出生時下肢發育不全，雙腿沾黏，導致日常生活行動不便，經過長時間的觀察與治療，透過手術將雙腿分開，但也因此失去了行走的能力。聖捷以健全強壯的雙手撐起身體上下樓梯，或利用小板凳移動，他認為借用雙手，仍能探索浩瀚無垠的世界。

蘇永輝說，潘同學失去雙腳是身體上的鍛鍊，至於失去至親，更是聖捷心志上的磨練。四歲那年，爸爸車禍過世，從此家中的生活重擔落在媽媽肩上，儘管辛苦，但媽媽從不怨天尤人，反而以堅強態度鼓勵聖捷勇敢面對挑戰，這份精神也深深影響著他。

剛上幼兒園時，聖捷迫不及待的想和同學一起學習、遊玩，但也常因身體上的缺陷，換來異樣的眼光與取笑，當時聖捷將自己封閉起來，但媽媽和師長持續鼓勵和讚美聖捷讓他逐漸找回自信。上小學後，聖捷不僅認真向學，也參與各項活動，在多個學年獲得班級品德楷模榮譽獎，平時也會努力練習舞蹈，甚至於臺南市「113學年度特殊教育學生才藝比賽」，榮獲個人組「特優」的殊榮。

成功國際同濟會長期扶助弱小，10月份月例會又捐贈「小巨人」潘聖捷急難救助獎學金。（記者蔣謙正攝）

蘇會長強調，聖捷以堅韌精神展現驚人毅力，最大的心願是自力更生，不要讓媽媽操心，甚至為媽媽分擔家計，他雖身處單親家庭，經濟上不甚寬裕，但憑藉著堅毅樂觀，創新發展獨特的舞蹈才能，展現不屈不撓的精神。