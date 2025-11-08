成功小鎮老屋訴說歲月故事 鏢旗魚文化傳承東海岸漁鄉風情

被登錄為歷史建築的「成功老屋X眺港」，是當地最具代表性的日式官邸之一。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

東北季風起，正是旗魚最肥美的季節。台東縣府農業處推出慢旅行活動，邀請遊客走訪東海岸，品嚐當季旗魚美味，同時感受成功小鎮老屋的歷史魅力，與漁村獨特的鏢旗魚文化。

成功鎮每年旗魚季吸引無數饕客前來，除大啖新鮮旗魚，還能漫步鎮內老街，探訪日據時期遺留下的歷史建築與人文故事。

成功故事館呈現當地獨特的鏢旗魚文化，讓遊客體驗以三叉鏢槍搏擊旗魚的傳統漁法。（記者鄭錦晴攝）

被登錄為歷史建築的「成功老屋X眺港」是當地最具代表性的日式官邸之一。此棟建築原是日治時期支廳長官邸，由菅宮勝太郎於一九二０年代興建。老屋採和洋折衷設計，主體為日式木造結構，二樓陽台與欄杆則以鋼筋水泥打造，兼具東洋與西式風格。

廣告 廣告

其後醫師高端立曾在此開設「高安醫院」，如今由新港教會購入並租給在地青年經營咖啡館，讓老屋以全新姿態延續歷史記憶。

成功故事館以漁民搏海的影像與文物，呈現當地獨特的鏢旗魚文化。鏢旗魚是成功鎮最具代表性的傳統漁法，需依靠鏢手敏銳眼力與精準的技術，以重達二十公斤的三叉鏢槍搏擊旗魚。因鏢捕的旗魚無血腥味、肉質緊實，深受老饕青睞。

遊客成農花田餐坊體驗手作木鱉果實，融入魚丸、和牛軋餅的創意美食。（記者鄭錦晴攝）

遊客還可以來到成功鎮農會花田餐坊，體驗手作木鱉果實融入魚丸、和牛軋餅的創意美食。

縣府希望遊客透過慢旅行，品嚐東海岸的海味，體驗從老屋到海上的人文風景，感受漁村的生命力。