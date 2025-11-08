成功小鎮老屋訴說歲月故事 鏢旗魚文化傳承東海岸漁鄉風情
記者鄭錦晴／台東報導
東北季風起，正是旗魚最肥美的季節。台東縣府農業處推出慢旅行活動，邀請遊客走訪東海岸，品嚐當季旗魚美味，同時感受成功小鎮老屋的歷史魅力，與漁村獨特的鏢旗魚文化。
成功鎮每年旗魚季吸引無數饕客前來，除大啖新鮮旗魚，還能漫步鎮內老街，探訪日據時期遺留下的歷史建築與人文故事。
被登錄為歷史建築的「成功老屋X眺港」是當地最具代表性的日式官邸之一。此棟建築原是日治時期支廳長官邸，由菅宮勝太郎於一九二０年代興建。老屋採和洋折衷設計，主體為日式木造結構，二樓陽台與欄杆則以鋼筋水泥打造，兼具東洋與西式風格。
其後醫師高端立曾在此開設「高安醫院」，如今由新港教會購入並租給在地青年經營咖啡館，讓老屋以全新姿態延續歷史記憶。
成功故事館以漁民搏海的影像與文物，呈現當地獨特的鏢旗魚文化。鏢旗魚是成功鎮最具代表性的傳統漁法，需依靠鏢手敏銳眼力與精準的技術，以重達二十公斤的三叉鏢槍搏擊旗魚。因鏢捕的旗魚無血腥味、肉質緊實，深受老饕青睞。
遊客還可以來到成功鎮農會花田餐坊，體驗手作木鱉果實融入魚丸、和牛軋餅的創意美食。
縣府希望遊客透過慢旅行，品嚐東海岸的海味，體驗從老屋到海上的人文風景，感受漁村的生命力。
其他人也在看
中華車：通過SBTi目標驗證 擴大自用再生能源
（中央社記者鍾榮峰台北7日電）中華車表示，10月已通過科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）進程減碳目標驗證，其中擴大再生能源建置自用，預估今年達到1879kW，減碳效益預估每年可到1000公噸，未來規劃持續擴大再生能源建置與採購。中央社 ・ 1 天前
鴻海法說前外資按讚! 高盛目標價喊上400元
[非凡新聞]攝影林家弘鴻海10月份營收表現亮眼，加上i17機款持續熱賣、AI伺服器放量出貨等因素，皆讓內外資紛紛看好鴻海後市展望，為下周法說會提前暖身。產業專家也看好，鴻海的角色定位不再只是代工廠，已逐步成為A...非凡新聞 ・ 1 天前
一晚7元的旅館你敢住嗎？他曝這點比五星飯店還好
國際中心／杜子心報導英國旅遊部落客大衛（David Simpson），近日上傳一段他在巴基斯坦的住宿體驗影片，他住進一晚只要70巴基斯坦盧比（約新台幣7元）的旅館，這間旅館叫做「商隊驛站（Caravanserai）」，位於白沙瓦老城區某棟建築的屋頂，環境沒有冷氣、沒有窗戶也沒有Wi-Fi，晚上還要和陌生人一起睡大通鋪。不過，大衛笑說，這裡的茶水跟老闆親切的笑容，帶給他的溫暖比任何五星級飯店都真實，「我住過無數高級飯店，但這裡的人情味，是其他地方給不了的」。民視 ・ 10 小時前
吳誠文談APEC與盧比歐會面 非常熱情且重視台灣
（中央社記者潘姿羽台北8日電）國科會主委吳誠文在APEC期間，與美國國務卿盧比歐會面，他今天於臉書發文談及此事，表示盧比歐「非常熱情」，且明顯感受到盧比歐對台灣的重視與友善態度。吳誠文也說，台灣科技實力與國力高度聯結，身為台灣人當引以為傲。中央社 ・ 5 小時前
「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」 瓏山林、煙波蘇澳四季雙泉館推冷熱泉秋冬之旅
「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」【旅遊經洪書瑱報導】秋天開始也宣告泡湯的假期啟動，但秋天乍暖還旅遊經 ・ 1 天前
黃仁勳旋風來台「只為台積電」 餐敘.運動會「固情誼」
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳再度旋風來台，所到之處都有粉絲搶著簽名。而這次黃仁勳最重要的行程，就是鞏固與台積電的情誼，昨天晚餐先與台積電董事長暨總裁魏哲家，在台南知名餐廳用餐，台積電高層通通出席，今天再到台積電的年度運動會擔任嘉賓，顯現AI教父對台積電的高度重視。眼前擺著熱呼呼的牛肉湯，輝達執行長黃仁勳，昨(7)日晚間現身台南永康的，牛肉爐店大啖美食，仔細一看對面就坐著台積電董事長魏哲家，兩個人一同舉杯，展現好交情，而眼尖的人也發現，這場餐會台積電的高層通通都來了，坐在黃仁勳身旁的，正是技術開發資深副總張曉強，而晶圓廠營運副總王英郎也有出席，另外像是，執行副總暨共同營運長秦永沛，以及共同營運長米玉傑，平台研發副總葉主輝，還有法務長方淑華也沒有缺席，輝達則是有供應鏈高階主管，看的出來，雙方對這次的餐敍，都相當重視。粉絲VS.輝達執行長黃仁勳說：「可以幫我簽名嗎，謝謝你。」科技巨頭齊聚一堂，也讓民眾到場圍觀，吃完牛肉爐，黃仁勳又到水果店，買了水果冰，所到之處，都刮起旋風，還有學生特地寫手版，希望獲得偶像簽名，而黃仁勳來者不拒，親切跟粉絲互動。粉絲李同學說：「我是你的粉絲，然後我每天，都會看你的影片，然後我希望，你可以簽名給我，我的夢想是跟你一樣，成為一個，很有錢的人。」而黃仁勳的超高人氣，也讓粉絲到了隔天，依然守在飯店外頭，就是希望能親眼見到，AI教父的風采。記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「(那你什麼時候會再回來？)，我想是新年，對吧？，農曆新年我會回來。」黃仁勳透露下次再來台灣，應該就是農曆新年，這次短短的兩天台灣行，無論是在台南，與魏哲家共享美食，或是首度現身台積電運動會，對台積電展現高度重視。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
ITF台北國際旅展 嘉義市展館引領文化潮流新風尚
全台規模最大的國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」於114年11月7日至11月10日，在台北南港展覽館一館盛大舉辦，吸引大量遊客與業界專業人士參與。嘉義市館今(2025)年以「嘉市好旅行」做為主視覺，藉由呈現嘉義市代表元素之文青設計，展現這座擁有320+1年諸羅古城的創新魅力，吸引眾多民眾駐足拍照打卡。此次嘉義市館以「嘉市好旅行」為主題，展示嘉義市多樣化的旅遊資源與創新發展，「嘉市好旅行」不僅象徵著嘉義市的文化魅力，更展現城市治理與旅遊創新上的前瞻性。活動現場邀請嘉義市出身的知名藝人黃小柔與觀光新聞處副處長范書銘同台，與現場民眾分享「獨嘉旅遊景點」，並進行趣味有獎徵答互動，同時融入嘉義市政府今年即將舉辦的「320+1城市博覽會」問答，答對的民眾可獲得特色小禮物，現場氣氛熱烈，吸引大批旅展參觀者踴躍參與。嘉義市館現場推出多種限定旅遊優惠，參展的旅宿業者包括南院旅墅、耐斯王子大飯店、新悦花園酒店等，這些知名旅宿業者皆能為國內外旅客提供高品質的住宿體驗；伴手禮業者包含島座、易嘉人商行、義興佳釀、錦龍食品有限公司、薯職人、三光米股份有限公司、美研生醫、日造酒莊等品牌共同參展，以嘉義市的台灣好新聞 ・ 9 小時前
政院拍板 4年投入百億拚國旅
國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。中時新聞網 ・ 1 天前
住宿最貴縣市不在台北！「超紅景點」崩壞現況曝光 她轟賴清德：國旅已進ICU
近年頻有「國旅挺不下去，不如出國」等討論聲，有網友7日在Threads上感嘆，清境變得更醜了，民宿招牌瘋狂破壞景觀，空租、夾娃娃機店、很多很醜的布條，「對不起，是我不好，配不上國旅，誰愛去就去吧」，底下有不少留言「心有戚戚焉」。總統賴清德7日宣布將設立觀光國家隊，並表示「人民有錢有閒了」，要引導到觀光旅遊。對此，立委王鴻薇大酸，在國旅進加護病房後，賴清德這才......風傳媒 ・ 13 小時前
ITF旅展首日！15人親友團揪玩這國家 一眨眼「330萬團費」刷下去了
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館開展，首日買氣熱絡，各大旅遊與航空業者紛紛開出紅盤。受惠於「普發一萬元」政策與年底出遊旺季，現場人潮爆滿、訂單不斷，不少攤位開展數小時內即傳出破百萬元業績，業者普遍看好整體業績可望年增兩成。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國旅有救了？賴清德宣布組「觀光國家隊」：人民有錢、有閒就會想旅遊
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於南港展覽館盛大開幕，總統賴清德出席致詞時宣布，政府將組成「觀光國家隊」，整合行政院、交通部、觀光署與產業界能量，推動台灣觀光轉型升級，朝「2030年觀光產值突破兆元」目標邁進。他強調，觀光是台灣未來重要的經濟支柱，政府將以「觀光立國」為核心戰略，打造具有全球競爭力的無煙囪產業。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8,......風傳媒 ・ 1 天前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
全球必訪旅遊勝地阿里山 夢幻楓景、磅礡雲海登場
阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明“玩攝阿里山楓紅假期” 【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】連美國〈紐約時報〉和〈國台灣好報 ・ 1 天前
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
台泰觀光交流持續升溫！根據泰國觀光局台北辦事處最新統計，今年截至10月底已有超過81萬名台灣旅客赴泰旅遊，恢復力道強勁。泰國觀光局處長莎莉蔓接受《三立新聞網》採訪時透露，七成台灣旅客偏好自由行、最愛潑水節熱鬧氣氛，而來台觀光的泰國旅客則對珍珠奶茶與甜點文化情有獨鍾，讓雙向旅遊熱度持續攀升。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台中最浪漫打卡點 后里環保公園秋景超療癒
[NOWnews今日新聞]台中市后里環保公園近日迎來最浪漫、最有活力的季節景致！台中市政府建設局指出，園區內約0.5公頃的波斯菊花海即將盛放，紅、白、粉、橘交織成夢幻畫布，落羽松林近期也悄然轉色，構成...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」 目標2030年產值破兆元
即時中心／黃于庭報導總統賴清德今（7）日出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」，他指出，台灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展、造福國人，期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，確立發展方向，提升效益，2030年達到兆元產值目標。民視 ・ 1 天前
漫遊秋季山林 東勢林場攜手新社花毯節11/08-30推門票65折優惠
一年一度的「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社登場，東勢林場同步響應，推出期間限定的入園優惠與聯名好康，只要與「新社花海」、「農村繽菓室」合照入園，皆可享門票折扣優惠，邀請全國遊客一同漫遊山城、賞花遊林，體驗臺中秋冬最繽紛的花季盛事。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年我們與新社花毯節攜手推出門票優惠，活動期間民眾只要憑「與新社花海」、「農村繽菓室」合照入園東勢林場，就享有門票160元的優惠(原價250元)，此外，凡於東勢林場遊樂區內消費（不限金額），憑發票即可至新社花海「農村繽菓室」展館服務台，兌換「大甲溪白冷冰棒」乙支。這項聯名活動不僅串聯兩大景點，更以甜蜜冰棒作為在地風味的象徵，讓遊客在花海與森林間留下沁涼回憶。東勢林場以豐富的森林生態與四季花卉聞名，園區內步道、露營區及生態觀察設施完善，是中部地區熱門的自然旅遊勝地。今年特別配合花毯節推出優惠方案之外，園區現正推出每日限量10間的「花漾森林住宿專案」，入住林間木屋並可體驗手作「心想事橙」吊飾，為旅程增添溫馨寓意。二人房優惠價2,400元起，提供遊客舒適又具特色的住宿選擇。東勢林場也期望藉由新社花毯台灣好新聞 ・ 1 天前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......風傳媒 ・ 1 天前
麗星郵輪2.0首度亮相ITF旅展 北高雙港啟航推買一送一、立減4千元四大超值好康
擁有超過30年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪2.0） 今年首度參加台北國際旅展（ITF），以「最台灣人的郵輪」為主題盛大登場，祭出史上最超值的年終優惠。主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，平均每人每晚只要3,000元起，讓旅客用年終獎輕鬆出國度假；並加碼「北高雙港合購立減4,000元」、「精選航程買一送一」及「最高贈6,500元郵輪消費金」等多重優惠，讓年終獎變身夢想假期。中時新聞網 ・ 1 天前
旅展開跑！長榮航空Hello Kitty巨大模型機吸眼球 推超殺機票飛香港3,123元起
2025 ITF台北國際旅展於今（7）日至11月10日登場，長榮航空（2618）特別推出超殺、超便宜機票，飛香港只要3,123元起今日線上開搶，此外指定航線也推出三星智慧型手機Galaxy Z Fold7抽獎、與旅行社搭配的11月起全新特選西班牙三城連泊建築（送巴黎）11日95,900元起，且針對無限萬哩遊會員推出專屬搭機、哩程購買、訂房、購物「優惠四重奏，最高有50%回饋等，聰明消費者可利用旅展優惠大賺好康。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前