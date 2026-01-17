成功嶺上兵哨長熬夜玩線上遊戲 值勤衛哨睡著遭軍法起訴

陸軍302旅上兵哨長龍姓男子去年9月間凌晨在成功嶺營區三號門執行衛哨勤務，負責營區安全維護，因前一天熬夜玩線上遊戲，致執勤時疲憊不堪，在站哨時撐不住，盤腿坐下睡著，經旅長查哨時發現送法辦，全案經台中地檢署偵辦，日前依違反陸海空軍刑法衛兵哨兵廢弛職務罪起訴，最重可判5年以下徒刑。

陸軍302旅上兵哨長龍姓男子114年9月間凌晨，在成功嶺營區三號門執行衛哨勤務時睡著，經旅長查哨時發現送法辦。（示意圖／中央社資料照）

台灣台中地方檢察署起訴書指出，龍男為陸軍步兵302旅上兵，於民國114年9月4日凌晨4時至6時，擔任成功嶺營區三號門衛哨勤務，為哨長，負責營區安全維護。龍男因前一天休假時，晝夜玩線上遊戲，以致值勤時疲憊不堪，於114年9月4日4時50分許，待查哨官查哨後，便立刻盤腿坐於崗哨旁摺疊桌上，瞬間沉睡而廢弛職務。



同日清晨5時7分許，該302旅旅旅長親自查哨，龍男才因此驚醒，事後被台中憲兵隊移送偵辦。案經中檢偵辦後，依據相關證據，認定龍男涉犯陸海空軍刑法衛兵哨兵廢弛職務罪，12日依法起訴。