成功嶺上兵站哨打瞌睡！休假日夜打電玩精神不濟 旅長親自查哨當場抓包

社會中心／陳韋劭報導

成功嶺營區一名龍姓上兵站哨時打瞌睡，被旅長查哨抓包。（示意圖／AI生成照）

台中成功嶺營區一名龍姓上兵休假期間沉迷線上遊戲，收假回營區後，於站哨期間精神不濟、呼呼大睡，被查哨的旅長當場抓包、查辦。台中地檢署日前偵結，龍姓上兵被依違反《陸海空軍刑法》衛兵哨兵廢弛職務罪嫌起訴。

檢方調查，龍姓男子在成功嶺營區陸軍302旅任職上兵，2025年9月4日，龍姓上兵擔任凌晨4時至6時營區3號門哨長，當天凌晨4時50分許，龍姓上兵待查哨官查哨離開後，盤腿坐在崗哨旁呼呼大睡，清晨5時7分許，302旅長親自查哨時發現他在睡覺，隨即將此事交由憲兵隊進行調查、處分。

龍姓上兵應訊時坦承休假時日夜都在玩線上遊戲，導致收假返回營區後精神不濟，於執勤期間有打瞌睡的情況。

台中地檢署日前偵結，檢察官依302旅查證報告、監視器畫面等，認定龍姓上兵犯行明確，依違反《陸海空軍刑法》第34條第1項之衛兵哨兵廢弛職務罪嫌起訴。依法可處5年以下有期徒刑。

