成功嶺中士侵占貨款、薪餉 「每次A不到5萬元」求輕判遭法官打臉

陸軍步兵104旅中士預算財務士施姓男子，疑因投資失利、負債超過300萬元，走投無路之際，他竟將黑手伸向營庫。施男先後侵占退訓士兵的薪餉與廠商貨款，經長官追查並繳回款項，一審被依《貪污治罪條例》重判2年7月徒刑。施男不服提上訴，台中高分院日前駁回上訴，維持原判。

判決指出，碩士學歷的施男從2023年8月1日起擔任預算財務士，負責營部現金出納管理，直到2024年5月30日為止。他疑在民間投資慘賠，債台高築，被債務逼急的情況下，他竟利用職務之便，於2024年3月間發動兩波侵占。

2024年3月21日，施男從營部現金櫃領出要支付給廠商的貨款共13萬1404元，但他僅支付其中5家廠商，剩下的「佳展商行」與「國軍188營區福利站」共6萬2826元的貨款，竟被他私自帶回租屋處，意圖用來補自己的財務黑洞。隔天施男收取5名退訓士兵繳回的溢領薪餉共9855元後，他也未依規定繳回國庫。

這樁醜聞會曝光，全因預財組長高巧齡的警覺。高組長發現施男遲遲交不出廠商的收款收據，同年3月25日開口質問，施男眼見紙包不住火，才趕緊歸還放在租屋處的6萬多元現金。

沒花掉不算既遂 二審法官不買單

施男在二審庭上企圖爭取輕判，主張侵占兩家廠商的錢應分開計算，認為每筆金額均低於5萬元，希望能依情節輕微減刑。但二審法官認為，施男是在2024年3月21日一次性取出款項，侵害的是國家法益，屬於一個行為，不符5萬元以下的減刑門檻。

法官更打臉施男「錢沒花掉就不算既遂」的辯詞，強調侵占罪是「即成犯」，當他在2024年3月21日將公款私自帶回住處而非交給廠商時，其「變持有為所有」的意圖已彰顯，就是既遂。

法院考量施男身為軍人及公務員，卻嚴重損害國軍廉潔形象；雖然念在他已全數繳還犯罪所得、有碩士學歷且身負鉅債，一審已適用減刑規定，最終二審決定維持原判。



