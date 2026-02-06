成功嶺士兵打靶造成顏面受創 10人散布傷照遭訴

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中成功嶺去年9月間發生邵姓士兵打靶事故，造成顏面受創。檢方調查後，認定疑因自行操作槍枝不慎所致，但有現役軍官、臉書社團版主等10人散布邵男受傷照片，被依違反個資法起訴。

台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅，於民國114年9月22日下午4時多，在台中成功嶺基地靶場進行T91步槍射擊訓練期間，發生邵姓士兵打靶事故，致左側顏面等處嚴重受創，經送台中烏日林新醫院後轉往三軍總醫院治療，目前生命跡象穩定。

廣告 廣告

全案經台中地檢署調查後，槍枝送陸軍台中甲型聯保廠及刑事警察局鑑定，結果均認槍枝外觀完整，槍管、保險及相關機械結構正常，並無膛炸，檢視邵男所戴戰術頭盔，研判遭彈頭由下往上撞擊帽緣。

檢方勘驗現場錄影畫面，確認邵男受傷子彈由本人所持槍枝擊發，並無外力介入，且刑事局彈道重建模擬結果，研判彈道方向自邵男上顎左側門牙處進入，往左眼方向行進，造成左側顏面創傷。

檢方研判，參以邵男先前射擊訓練中，曾有完成射擊後未即時關閉槍枝保險的個人操作習慣等情狀，尚不能排除為邵男自行操作槍枝不慎所致，本案槍擊事故查無應負刑事責任之人。

另外，案發後邵男打靶受創照片於社群網站平台散布，經中檢指揮警方、台中憲兵隊擴大偵辦，經調閱IP位址等資料後，通知涉案的12人（含2名軍職人員）到案說明。

經檢方偵辦後，3日依據相關證據，將黃姓女子等10人依違反個人資料保護法罪嫌起訴，其餘2人予以緩起訴處分。檢方並具體求刑臉書社團版主黃女有期徒刑1年、國軍現役軍官張姓女子有期徒刑10月、周姓男子有期徒刑8月。

檢方呼籲，傷病人影像及相關資訊，屬高度敏感個人資料，尤其涉及軍事訓練事故及醫療救治情形，更應受到嚴格保護，請社會大眾共同建立尊重隱私、守法自律的網路使用觀念，以共同維護法治秩序與公共利益。（編輯：李錫璋）1150206