成功嶺射擊事故重傷照外流 中檢起訴12人、3軍警涉案

去年9月發生於成功嶺靶場的槍擊事故，除造成士兵重傷外，相關傷勢照片事後在網路大量流傳，引發社會譁然。台中地檢署調查後確認，照片遭多人轉傳散布，涉案者包含3名軍警在內共12人。全案今天（6日）偵結，檢方依違反個人資料保護法提起公訴，並對部分被告具體求刑。





檢方指出，事故發生於去年9月22日下午，陸軍十軍團機械化步兵第234旅邵姓士兵在成功嶺基地靶場進行步槍射擊訓練，完成臥射、跪射後改為立射時，在仍留有1發子彈的情況下提前收槍，過程中意外擊發，造成左臉等處嚴重受創。

檢方會同軍方重返現場履勘，查扣T91步槍、戰術頭盔、防彈衣及影像設備送鑑，確認槍枝並無膛炸情形；彈道鑑定顯示，子彈由下往上射入左側顏面，現場僅採集到邵男DNA。綜合鑑定結果，難認部隊訓練或前置作業存在疏失，該起事故查無他人應負刑責。





然而，邵男治療期間的傷勢照片卻陸續在臉書、PTT、Dcard、Threads及LINE等平台被大量轉傳，畫面涉及嚴重毀容與醫療隱私。中檢主動剪報分案，成立專案小組追查散布來源，逐一比對IP位置與帳號資料，並於全台20處同步搜索，通知多名涉案人到案說明。





檢方查出，散布照片者包含2名軍人、1名警察、1名臉書社團女版主及8名一般民眾，共12人涉案，今依違反個人資料保護法非法利用個人資料罪嫌提起公訴。其中，對黃姓女版主求刑1年、張姓軍官求刑10月、周姓民眾求刑8月。





檢方強調，傷病人影像屬高度敏感個資，尤其涉及軍事訓練事故與醫療救治，更應嚴格保護；任何基於好奇或轉傳心態的散布行為，皆可能觸法，須負起相應的刑事責任。（責任編輯：王晨芝）

