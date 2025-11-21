成功嶺役男「尿遁」落跑！報到7小時翻窗逃營一路向北 最新下落曝光

（社會中心／綜合報導）台中市成功嶺替代役訓練中心昨（20）日晚間爆發重大逃兵事件，一名隸屬第270梯的李姓替代役男才報到約7小時，便趁裝備發放與資料填寫期間，假裝上廁所後藉由翻窗逃出營區。晚間9點多離營後，他一路北上，於今日凌晨返回台北家中睡覺。當晚營區連長車輛亦被盜走，當場觸法偵辦。

據了解，李姓替代役男於昨日下午在成功嶺報到，約21時40分，在大家一起前往廁所時離群。營區幹部於5分鐘後發現該名役男未返回並展開搜查，並於深夜通報家屬。今（21）日凌晨2時多，其家屬主動向營區報告該役男已在台北家中睡覺，研判為情緒不穩適應不良所致。

台中烏日分局證實，當晚約23時接獲一名自稱連長的報案，指出其私人轎車鑰匙遭李男盜取並駕車離營。警方根據監視器畫面與車牌號碼追查，已在北部發現涉案車輛，將通知李男與家屬到案說明，並依竊盜罪嫌送辦。

訓練單位則表示，內部調查中尚未確認幹部車輛被盜，但強調將全面檢查營區安全設施、哨兵與點名制度。役政署也已介入，確認該役男於21日凌晨被家屬通報，並已回到家中，目前暫由家人照顧，待情緒穩定後再返回部隊。

