成功嶺打靶事故傷照遭外流 10人依《個資法》起訴

到台中成功嶺打靶，是許多人軍旅生涯的回憶，不過陸軍十軍團機械化步兵234旅，去年9月22日在成功嶺基地靶場步槍射擊訓練期間，一名邵姓士兵發生打靶事故，造成左臉等處嚴重受創。

事後，病況驚悚照片外洩在網路流傳，檢方主動剪報分案追查，6日偵查終結，將散布的10人依違反《個資法》起訴。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮說明，「全案業經檢察官偵查終結，審酌各被告涉案情節及犯後態度，認定其中被告10人所為，均係犯《個人資料保護法》第41條之非法利用個人資料罪嫌，依法提起公訴。」

檢方指揮台中市刑大與台中憲兵隊組成專案小組偵辦，比對各大社群平台散布照片來源，去年11月在全台20處同步搜索涉案12人，其中包含2名陸軍軍士官、1名桃園航警警員，認定涉及散布軍事訓練事故與醫療救治的病人影像資訊，依涉案情節與犯後態度起訴10人。

其中對臉書社團黃姓版主具體求刑1年、張姓軍官10月、周姓民眾8月，其餘2人則是緩起訴處分。

陸軍第十軍團少將發言人鄭傑元回應，「本部與醫療團隊持續給予照護，並與家屬保持聯繫提供諮詢與協助，另將持恆加強官兵精進射擊訓練安全管控作為，確保部隊訓練安全。」

陸軍第十軍團指揮部強調，經檢方調查確認，裝備正常非外傳膛炸、射擊均依規定執行，查無他人涉有刑事責任，尊重檢調偵辦結果，會持續關心受傷士兵與家屬並加強安全管控；航警局則不對外回應。

