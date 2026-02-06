成功嶺打靶事故 認定士兵操作不慎

▲成功嶺打靶事故認定士兵操作不慎 另10人散布傷照遭起訴（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅去（114）年9月22日下午在台中市烏日區成功嶺基地靶場進行T91步槍射擊訓練時，發生邵姓士兵打靶受傷事故，造成其左側顏面嚴重槍創，經送醫後轉往三軍總醫院治療，目前生命跡象穩定。軍事檢察署日前偵查終結，認定事故並無他人刑責，另就傷兵照片遭散布部分，依法起訴10人。

案發後即由軍法專組柯學航檢察官指揮台中憲兵隊展開調查，並於隔日會同相關單位前往靶場履勘，查扣涉案T91步槍、戰術頭盔、防彈衣及現場錄影設備送驗。經鑑定，涉案步槍結構正常，並無膛炸情形，槍枝及現場僅檢出邵姓士兵本人DNA。

檢方調閱靶場監視畫面發現，邵員在完成臥射、跪射後進入立射階段，於收槍過程中，在槍內仍留有最後一發子彈的情況下突然擊發，子彈自其本人持槍射出，隨即倒地受傷。彈道鑑定亦顯示，彈頭自其上顎左側進入，向左眼方向行進後撞擊戰術頭盔，與影像及現場跡證相符。

軍檢綜合調查結果指出，部隊射擊訓練前置作業與安全編組均依規定執行，未發現制度或管理疏失，研判事故原因不排除與邵員個人操作槍枝不慎、未即時關閉保險等因素有關，查無他人應負刑事責任，相關結果已函知國防部及所屬單位，作為精進安全措施參考。

此外，針對邵員受傷照片在社群平台遭大量轉傳一事，軍檢另案偵辦，發現多名網友及社群管理者涉嫌非法散布傷兵影像。專案小組於全台多處同步搜索，通知12人到案說明，最終認定其中10人涉犯個人資料保護法非法利用個人資料罪嫌，依法提起公訴，並分別求處1年至8月不等徒刑，另2人獲緩起訴處分。軍檢強調，傷病人影像屬高度敏感個資，未經當事人同意不得任意蒐集、散布或轉傳，呼籲民眾及社群平台共同尊重隱私、遵守法律，以免觸法。



