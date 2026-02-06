成功嶺打靶意外軍方無疏失！傷勢照流出涉散布敏感個資 檢方起訴12人

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅，去年9月22日下午在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練時，一名邵姓士兵因打靶意外，造成左臉嚴重創傷。事後邵男血肉模糊的照片流出，檢方追查出臉書版主、2名軍人與1名警察涉嫌散布，依違反《個資法》起訴12人。

陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅，去年9月22日下午在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練時，一名邵姓士兵因打靶意外，造成左臉嚴重創傷。（圖／翻攝Google Maps）

案發隔日，檢方與陸軍第十軍團赴成功嶺履勘，查扣T91步槍、戰術頭盔、防彈衣及錄影設備。鑑識結果顯示，槍枝無膛炸跡象，僅採得邵員DNA；頭盔破損痕跡顯示子彈自下往上撞擊帽緣。監視畫面顯示，邵員於完成臥射、跪射後，在槍內仍留有一發子彈的情況下就收槍，並在持槍動作中意外擊發，子彈自上顎左側門牙進入，往左眼方向前進，造成左側臉部重創。

檢方表示，事故研判與邵員自行操作槍械不慎有關，未發現其他人需負刑責，但已函請國防部依權責檢討並強化安全措施。另就影像外流部分，檢方調閱臉書、PTT、Dcard、Threads、LINE等平台紀錄，比對IP後鎖定涉案者，並執行20處搜索，通知桃園陸軍張姓軍官、蕭姓士官、桃園航警楊姓警察、臉書黃姓版主及民眾共12人到案說明。

檢方調查後，依《個資法》起訴12人，對臉書社團黃姓女版主求刑1年、張姓軍官求刑10月、周姓男子求刑8月。檢方強調，傷病者影像屬高度敏感個資，尤其包含軍事事故及醫療資訊，更應嚴格保護，非經當事人同意不得蒐集、散布或利用。

