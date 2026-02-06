成功嶺打靶「半邊臉不見」真相大白！士兵受傷「非膛炸」 12人散布血腥照全起訴

成功嶺打靶「半邊臉不見」真相大白，中檢偵結起訴散布血腥照12人。示意圖

陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅去年9月在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練，驚傳一名邵姓士兵因打靶事故致左臉嚴重受創，血腥照片流出遭網友瘋狂轉貼，引發關注。台中地檢署事後主動剪報分案追查，認定軍方訓練作業無疏失，另查出有2名軍人及1名警察在內共12人涉嫌散布邵男病況照，今（6）日均依違反個資法等罪嫌提起公訴。

台中地檢署指出，全案指派軍法專組檢察官柯學航偵辦，案發隔天檢方即赴成功嶺履勘，查扣涉案T91步槍、戰術頭盔、防彈衣及錄影設備。經國防部軍備局鑑定，該槍枝結構正常、無膛炸跡象，且槍上僅檢出邵員DNA，無外力介入。

檢方勘驗監視器畫面，顯示邵姓士兵在立射階段最後一發子彈尚未擊發前，疑似因收槍動作不當導致突然擊發，子彈由下往上擊中戰術頭盔帽緣，強大衝擊力造成其顏面重創，並非外界謠傳的槍枝品質問題。

針對邵男受傷照片遭散布一事，檢方調查發現，照片源自於醫療及救護體系，最初由三軍總醫院某醫師為教學紀錄目的拍攝後上傳工作群組，隨即被多層次轉傳，涉案人員包括北部某警分局警員、陸軍第六軍團及澎防部軍職人員，甚至連臉書社群「解讀國軍軍事新聞」的版主亦參與散布，導致受害士兵極度私密且驚悚的傷勢照，在社群平台與LINE群組瘋傳。

台中地檢署偵結認為，邵姓士兵受傷照片屬極其敏感醫療個資，且畫面殘忍，散布行為已對受害者及其家屬造成二次傷害，今天除對參與散布的12人依違反《個人資料保護法》起訴外，針對最初外洩照片的醫師及救護人員，則因其動機與後續散布行為之因果關係，另為緩起訴或職權不起訴處分。



