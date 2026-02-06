成功嶺打靶「半邊臉不見」12人散布血腥照全起訴 軍方回應了

成功嶺去年9月發生打靶意外。(資料照，記者黃旭磊攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕陸軍十軍團機械化步兵第234旅去年9月22日下午，在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練期間，傳出邵姓士兵打靶事故，致左臉等處嚴重受創。事後邵男病況照片外洩，因畫面驚悚在網路流傳，各界譁然，檢方主動剪報分案追查，查出臉書版主、2名軍人、1名警察散布，依違反個資法起訴12人。

陸軍第十軍團指揮部今(6)日表示，去(114)年9月22日轄屬234旅邵姓士兵射擊受傷事故案，台中地方檢察署今日偵查終結，綜合相關檢察結果，確認裝備均屬正常，射擊均依規定執行，查無他人涉有刑事責任；另有關傷勢照片遭不當散布情事，已對涉違反個人資料保護法之行為人，提起公訴或緩起訴處分。

第十軍團表示，尊重檢調單位偵辦結果，事發以來秉持照顧袍澤的原則，本部與醫療團隊持續給予照護，並和家屬保持聯繫提供諮詢與協助；另將持恆加強官兵精進射擊訓練安全管控作為，確保部隊訓練安全。

