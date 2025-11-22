成功嶺替代役剛報到「偷車開回家」下場曝 車主連長台北牽車
台中成功嶺20日發生離譜逃兵事件，剛入伍的26歲李姓替代役男，當晚尿遁疑爬窗逃脫，並在停車場發現一輛放有鑰匙的私人轎車，李男憑車上通行證闖關離營，並一路開回台北家，車主胡姓連長向警方報案，經聯繫後自行北上牽車，李男涉嫌偷車有待警方通知到案說明，擅離職役部分，內政部役政司表示，將記過或禁足處分。
替代役270梯次李男20日當天下午才到成功嶺報到，晚間9時許向幹部表示要上廁所，被依規定帶隊前往後，疑似趁機翻窗逃走，而在發現李男失蹤後，新訓單位在營區搜尋1小時未果，通知李男家長，隔日凌晨2時許，李男家長回報他返抵台北家中，但情緒不穩，疑似適應不良。
據了解，李男尿遁後，在營區停車場發現一輛有鑰匙的私人車輛，憑著車上通行證，並掃描手機國軍行動裝置管理系統 (MDM) ，便成功離營一路北返，而車主是臨時回營的胡姓連長，發現車被偷後報警處理，警方查出車輛位置在台北，經聯繫，胡男自行到台北牽車，李男涉嫌偷車則依竊盜罪嫌偵辦，近日將通知李男到案說明。
李男偷車離營引發爭議，軍方說明，因成功嶺有許多單位，車輛進出都須確認通行證，但因上面僅有所屬單位及姓名、沒有照片，因此大門衛兵認證、掃描MDM放行，將加強門禁管理，但暫時不處分哨兵。李男擅離職役部分，內政部役政司表示，將記過或禁足處分，目前先讓他請假，待情緒穩定再請家長協助帶回，並評估身心狀況是否停役。
★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。
